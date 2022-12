Indonesien verbietet außerehelichen Sex Bis zu ein Jahr Haft für Sex unter Unverheirateten: Ein von Menschenrechtlern scharf kritisiertes Gesetz ist heute in Jakarta verabschiedet werden. dpa

Aktivisten protestieren vor dem Abgeordnetenhaus in Jakarta gegen den Gesetzesvorschlag, der Sex außerhalb der Ehe verbietet. Donal Husni/ZUMA Press Wire/dpa

Jakarta -In Indonesien wird Sex außerhalb der Ehe künftig per Gesetz verboten und mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft. Trotz Protesten und Kritik segnete das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf ab.