Energie, Lebensmittel, Sprit – alles wird teurer. Die Inflationsrate von 7 Prozent und mehr macht sich bei allen bemerkbar. Am stärksten bei Menschen mit geringem Einkommen. Deshalb fordern immer mehr Politiker und Ökonomen Steuersenkungen. Ein Vorschlag kommt aus der Berliner SPD.

„Ich will eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundbedarfe, insbesondere auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs. All das, was die Menschen zum Leben brauchen – Luxusgüter wie Kaviar oder Champagner gehören selbstverständlich nicht dazu.“ Klare Worte von Berlins SPD-Partei- und Fraktionschef Raed Saleh.

Dabei ist die Senkung oder temporäre Streichung der Mehrwertsteuer keine Erfindung der Sozialdemokraten. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte schon Anfang Juni, dass bei bestimmten Produkten der Grundversorgung die Mehrwertsteuer gestrichen werden sollte. Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zum Beispiel wären dann sieben Prozent billiger. Damit würde auch ein Anreiz geschaffen für eine gesunde Ernährung.

Voriges Wochenende schloss sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Forderungen an und machte damit die ganz große Koalition perfekt. Auch er fordert nun eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Diese würde „der bürgerlichen Mitte schnell und effektiv helfen“, ließ Söder via Facebook wissen.

Die Mehrwertsteuer ist eine klassische Gießkannensteuer. Alle müssen für dieselben Waren oder Dienstleistungen denselben Satz bezahlen – je nach Kategorie 7 oder 19 Prozent. Auf diese Weise nahm der Staat im vergangenen Jahr gigantische 187,5 Milliarden Euro ein. Ein Rekord. Für dieses Jahr gelten wegen der Inflation 200 Milliarden Euro als realistisch.

An diesen großen Batzen will man jetzt ran – in den Ländern und im Bund. Tatsächlich können die Länder nichts entscheiden. Die Mehrwertsteuer ist eine Bundessteuer. Doch in der Ampel-Koalition gehen „die steuerlichen Vorstellungen sehr weit auseinander“, sagt Kevin Kühnert, Generalsekretär der Bundes-SPD.

Also soll aus den Ländern Druck ausgeübt werden – auf die Bundes-FDP. Raed Saleh sieht die Partei „in der Bringschuld“. Doch diese FDP, so scheint es, bleibt hart. Bereits im April sagte Fraktionschef Christian Dürr in einem Zeitungsinterview, eine Mehrwertsteuersenkung sei „leider keine gezielte Maßnahme, um Menschen mit geringen Einkommen zu entlasten“. Auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz während der Pandemie habe sich in den Geldbeuteln kaum bemerkbar gemacht.

Es wirkt etwas eigentümlich, wenn ausgerechnet Liberale Steuersenkungen ablehnen. Und es gibt Ökonomen, die widersprechen der Erzählung einer unwirksamen Mehrwertsteuerabsenkung auch vehement.

Nach Worten von Marcel Fratzscher, dem Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sei die Steuersenkung im Jahr 2020 sehr wohl in den Taschen der Konsumenten gelandet. Anders als etwa die FDP-Idee eines Tankrabatts, der sich wegen eines kaum funktionierenden Mineralölmarktes nur in geringem Maße auf die Preise ausgewirkt habe, gebe es im heiß umkämpften Lebensmittelbereich, wo Preiskämpfe um Cent-Beträge üblich sind, sehr wohl einen Effekt. Für Fratzscher jedenfalls ist klar, wie er in einem Radiointerview sagte: „Die Senkung der Mehrwertsteuer wirkt. Sie hilft allen, auch denjenigen mit einem geringen Einkommen.“

Endlich! Dafür haben wir Freie Demokraten uns jahrelang eingesetzt, heute ist es soweit: Die #EEG-Umlage fällt weg. Diese Entlastung bei den Stromkosten ist aktuell dringender denn je. Wichtig ist, dass die Anbieter sie weitergeben. Was sonst bleibt wäre ein Versorgerwechsel. CL — Christian Lindner (@c_lindner) July 1, 2022

Dennoch machte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner jüngst erneut klar, dass es ein weiteres Entlastungspaket frühestens im nächsten Jahr geben solle. Soll heißen: Vorher sollten sich Verbraucher keine zusätzlichen Entlastungen vom Staat versprechen.

„Neue Haushaltsmittel stehen in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung“, sagte Lindner der Wirtschaftswoche. Die Effekte der bereits beschlossenen Entlastungspakete seien bis auf den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket noch gar nicht angekommen. Eine vierköpfige Familie, in der beide Elternteile arbeiten, werde mit Kinderbonus, Arbeitnehmerzuschuss und dem Wegfall der EEG-Umlage mit mehr als 1000 Euro entlastet. „Das kommt alles erst. Wir sollten es erst einmal wirken lassen“, so Lindner.

Das in etwa dürfte SPD-Generalsekretär Kühnert gemeint haben, als er jüngst im Radio sagte, man habe sich in der Ampel wegen der Mehrwertsteuer nicht durchgesetzt. Und nun warne er davor, „alle paar Monate neue Koalitionsverhandlungen aufzuführen“.

Immerhin: Für 2023 stellte Finanzminister Lindner ein weiteres Entlastungspaket in Aussicht. Die Regelsätze für Hartz IV sollen steigen – das helfe denen, die es ganz besonders nötig haben. „Dann wird es auch für alle fleißigen Steuerzahler eine Entlastung geben. Der Finanzminister darf nach meiner festen Überzeugung nicht der Profiteur der Inflation sein.“

Damit macht der Finanzminister einen Punkt, denn tatsächlich sprudeln die Steuereinnahmen auch wegen der gestiegenen Preise. So flossen allein in Berlin 1,5 Milliarden Euro mehr in die Staatskasse als im Jahr zuvor. Tendenz steigend.

Angesichts der sich verschärfenden sozialen Lage hat die Berliner SPD bereits vorgesehene Teiltilgung des gigantischen Berliner Schuldenbergs von mehr als 63 Milliarden Euro infrage gestellt. Die für das kommende Jahr geplante Tilgung von 500 Millionen Euro sei kein Automatismus. Soll heißen: Der Schuldenabbau muss warten.