In den vergangenen Jahren haben Unternehmen ihre Marktmacht ausgenutzt – um größere Gewinne einzufahren, trieben sie Preise künstlich in die Höhe: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, in Auftrag gegeben hat. Sie liegt der Berliner Zeitung exklusiv vor. Durchgeführt wurde die Untersuchung von Ökonomen der Universität Siegen, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung Koblenz sowie der Berliner Humboldt-Universität.