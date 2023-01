Inflationsausgleich: DGB will deutlich mehr Lohn Für den Ausgleich der Inflation will sich der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin Brandenburg (DGB) in anstehenden Tarifrunden für deutliche Lohn- und Gehaltss... dpa

Potsdam -Für den Ausgleich der Inflation will sich der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin Brandenburg (DGB) in anstehenden Tarifrunden für deutliche Lohn- und Gehaltssteigerungen für Beschäftigte einsetzen. „Einmalzahlungen reichen nicht, die helfen nur kurzfristig. Die Kostensteigerungen aber werden bleiben“, sagte die Vorsitzende Katja Karger beim DGB-Neujahrsempfang am Donnerstag in Potsdam.