Initiative #IchBinArmutsbetroffen demonstriert Wegen steigender Lebensmittelpreise und Energiekosten können arme Menschen derzeit noch mehr unter Druck geraten. Im Internet beschreiben sie ihre Lage und e... dpa

Berlin -Sozialverbände haben die Bewegung #IchBinArmutsbetroffen als wichtig gewürdigt. An einer Demonstration, für die bundesweit geworben wurde, nahmen am Samstagnachmittag in Berlin aber nur 200 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Vor dem Bundeskanzleramt zeigten Männer und Frauen bei einer Kundgebung Schilder mit der Aufschrift: „Wir brauchen gesundes Essen. Armut abschaffen“ und „Soforthilfe für Arme“.