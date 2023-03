Initiative „Klimaneustart“ droht Landeswahlleiter mit Klage Der Endspurt zum Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin hat begonnen. Die Initiatoren werben fleißig für ihr Anliegen - und sehen sich einmal m... dpa

Berlin -Wegen Wartungsarbeiten am Landesnetz mitten in der Mobilisierungsphase für den Volksentscheid „Klimaneustart“ drohen die Initiatoren der Landeswahlleitung mit Konsequenzen. „Sollte der Volksentscheid am Quorum scheitern, werden wir eine Anfechtung der Abstimmung in Erwägung ziehen“, hieß es von Anwalt Peter Cremer am Montag in einer Mitteilung der Initiative. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“-Newsletter „Checkpoint“ darüber berichtet.