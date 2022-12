Initiative scheitert wegen Volksentscheids-Termin im Gericht Die Initiatoren des Volksentscheids für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin sind vorerst mit ihrem Versuch gescheitert, einen Abstimmungstermin parallel zur Wi... dpa

ARCHIV - Felix Nasser (vorn), Mitglied der Initiative "Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral", spricht zu den Demonstranten. Lena Lachnit/dpa/Archivbild

Berlin -Die Initiatoren des Volksentscheids für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin sind vorerst mit ihrem Versuch gescheitert, einen Abstimmungstermin parallel zur Wiederholungswahl am 12. Februar gerichtlich durchzusetzen. Nach dem Verwaltungsgericht erklärte sich am Freitag auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) für nicht zuständig in dem Fall und wies eine Beschwerde des Bündnisses „Klimaneustart Berlin“ gegen die Entscheidung der Vorinstanz zurück. Es handele sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit, hieß es zur Begründung (Az. OVG 3 S 76/22).