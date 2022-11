Initiative: Vergesellschaftung soll Wahlkampfthema werden Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ will die Enteignung großer Wohnungsunternehmen bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zu einem zent... dpa

Berlin -Die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ will die Enteignung großer Wohnungsunternehmen bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zu einem zentralen Thema machen. Alle Parteien müssten sich im Wahlkampf dazu positionieren, forderte eine Initiativen-Sprecherin am Mittwoch nach der Urteilsverkündung durch das Landesverfassungsgericht. „Wir machen die Neuwahl zur Mieten-Wahl“, so die Sprecherin weiter. Die Initiative plane, die Vergesellschaftung im Wahlkampf zum Thema Nummer eins zu machen. Über Details will sie bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag informieren.