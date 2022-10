Innenminister: Große finanzielle Belastung durch Waldbrände Die großen Waldbrände in Brandenburg im Sommer könnten das Land nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) finanziell so stark belasten, dass der B... dpa

Potsdam -Die großen Waldbrände in Brandenburg im Sommer könnten das Land nach Angaben von Innenminister Michael Stübgen (CDU) finanziell so stark belasten, dass der Bund um Hilfe gebeten wird. Die Bundeswehr habe in diesem Jahr die bundesweiten Kosten für Löscheinsätze etwa für Hubschrauber und Rollpanzer auf 50 Millionen Euro beziffert, sagte Stübgen am Freitag im Landtag in Potsdam.