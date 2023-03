Innenminister hält an Landesobhuteinrichtung fest Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) gibt den Vorschlag einer Landeseinrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive nicht a... dpa

Die Mitglieder des Brandenburger Landtags sitzen im Plenarsaal. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) gibt den Vorschlag einer Landeseinrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive nicht auf. „An meinem Plan halte ich fest“, sagte Stübgen am Mittwoch vor Beginn der Sitzung des Landtags in Potsdam. „Ich halte das für eine gute Konstruktion.“ Er verwies darauf, dass 20 Prozent der Migranten keine Bleibeperspektive hätten. In einer solchen Einrichtung könne die Integration in den Arbeitsmarkt forciert oder die Rückführung zentral organisiert werden.