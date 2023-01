Innenminister in Überwachungsgremium für Europol Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist in einen Ausschuss zur Überwachung der Europäischen Polizeibehörde Europol berufen worden. Das teilte da... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist in einen Ausschuss zur Überwachung der Europäischen Polizeibehörde Europol berufen worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Potsdam mit. Stübgen setzt bei der Bekämpfung der Kriminalität auf Kooperation in der EU: „Kriminelle machen nicht vor unseren Grenzen halt, die europäische Zusammenarbeit trägt wesentlich zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger bei“, sagte er. Von der Zusammenarbeit der Polizei über Europol profitiere auch die Brandenburger Polizei.