Innenminister sieht Aufnahme von Geflüchteten am Limit Weil wieder mehr Geflüchtete auch nach Brandenburg kommen, halten die Kommunen die Lage für angespannt. Innenminister Stübgen sieht einen drohenden Kollaps u... dpa

ARCHIV - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen spricht in Potsdam. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen vor einer Überforderung des Landes gewarnt. „Unser Aufnahmesystem ist am Limit“, sagte Stübgen am Mittwoch im Landtag in Potsdam. „Wir müssen jetzt auf allen Ebenen aktiv werden, um einen drohenden Migrationskollaps zu verhindern.“ Wenn die Einwanderung auf dem aktuellen Niveau anhalte, werde das die Kommunen und die vielen Tausend Helfer überfordern. „Uns droht ein massives Integrationsversagen durch Überlastung.“