Innenminister warnt vor Überlastung durch Zahl Geflüchteter

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat angesichts der steigenden Zahl an Flüchtlingen vor einer Überforderung gewarnt. „Unser Aufnahmesystem ist am Limit“, sagte Stübgen am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Wenn die Einwanderung so wie derzeit anhalte, würden Kommunen und Helfer überfordert.