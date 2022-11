Innenministerin Nancy Faeser: Die Regierung braucht einen ständigen Krisenstab

Cyberattacken, Unwetter, Flüchtlingsbewegungen - um in Krisen handeln zu können, will Faeser mehr Befugnisse für den Bund. Auch die Bürger müssten umdenken.

Es sind ernüchternde Worte, die Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstagabend sagt: „Wir haben uns zu lange zu sicher gefühlt. Deshalb müssen wir jetzt mit aller Kraft Versäumtes aufholen.“ Die Ministerin ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP) zu Gast, das Thema des Abends ist die innere Sicherheit in der Zeitenwende.

Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Inflation, Flüchtlingsbewegungen – Krisen sind zumindest auf absehbare Zeit das neue Normal und darauf müssen sich die Deutschen so schnell wie möglich einstellen, so die Ministerin. Die Ausarbeitung einer Nationalen Sicherheitsstrategie stehe daher „ganz weit oben“ auf der Agenda ihres Ministeriums. Sie soll die Rolle Deutschlands für Frieden und Sicherheit in der Welt einordnen.

Das Vorhaben ist nicht neu: Bereits im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition festgelegt, dass im ersten Regierungsjahr eine solche Sicherheitsstrategie verabschiedet wird. Doch Krieg und Zeitenwende haben das Vorhaben verzögert – unter neu angepassten Prämissen soll die Nationale Sicherheitsstrategie nun mit leichter Verzögerung Anfang des Jahres vorgestellt werden.

Viele europäische Nachbarstaaten seien in dieser Hinsicht schon weiter, sagte Faeser. Deutschland habe da Nachholbedarf. „Die Innenpolitik muss reagieren auf Cyberattacken, Angriffe auf die kritische Infrastruktur, Technologiediebstahl“, so die SPD-Politikerin. „Diese Bedrohungen von außen müssen innenpolitisch beantwortet werden.“ Die Trennlinie von Innen- und Außen- und Verteidigungspolitik werde durch diese hybriden Attacken zunehmend aufgeweicht. Das habe Putins Krieg schmerzlich vor Augen geführt.

Um den Anforderungen begegnen zu können schlug die Innenministerin ein neues Gremium vor: „Ich will, dass das Ressortprinzip in Krisen durch einen Krisenkoordinierungsstab der Bundesregierung ersetzt wird.“ So könne man schneller und gemeinsam reagieren. Ein Nationaler Sicherheitsrat soll das laut Faeser aber nicht sein. Dieser wird von der Union und auch von Teilen der FPD gefordert. „Wir brauchen einen Stab, der im Fall einer Krise sofort reagieren kann - national und international“, sagte Faeser. Bei Unwetterkatastrophen wie im vergangenen Jahr im Ahrtal oder anderen Krisen dürfe es keine langen Diskussionen geben, wer zuständig ist: „Wir müssen handlungsfähig sein, egal, ob es eine Großwetterlage, eine Pandemie oder Krieg ist.“

Das klingt so selbstverständlich, dass man geradezu erstaunt ist, dass in Deutschland eine derartige Strategie noch nicht verbindlich festgelegt ist. Das hat natürlich auch etwas mit dem Föderalismus der Bundesrepublik zu tun: Katastrophenschutz ist Ländersache. Diese Aufgabenverteilung sei auch ein Teil des Problems, so die Ministerin: „Wichtig ist, dass alle Ebenen aufeinander abgestimmt handeln.“ Dafür habe man im Sommer bereits ein gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz eingerichtet und die Schutzmaßnahmen der Cybersicherheit hochgefahren. Aber auch die privaten Unternehmen müssten dem mehr Aufmerksamkeit schenken. Es werde überlegt, sie eventuell per Gesetz dazu zu verpflichten.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) will Faeser zur Zentralstelle im Bereich Cybersicherheit ausbauen. Das BSI hat gerade seinen Präsidenten Arne Schönbohm verloren. Er wurde von Faeser wegen seiner Nähe zu dem privaten Verein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland abgesetzt, dessen Gründer und Präsident er war. Der Verein hatte Verbindungen zur einer Cybersicherheitsfirma, die auch Kontakte zu russischen Regierungsstellen hielt. Auf diese Personale wollte Faeser am Abend nicht eingehen, sie wies aber darauf hin, dass man wegen der Rolle, die das BSI künftig spielen soll, sehr großen Augenmerk auf die Behörde lege.

Generell brauche der Bund mehr Befugnisse, so Faeser. „Wir müssen die die Federführung bei der Cyberabwehr im Grundgesetz verankern“, forderte sie. Wenn Deutschland mehr Widerstandskraft haben solle, müsse man die „Föderalismusprobleme“ angehen. Umdenken forderte sie aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder müsse das Bewusstsein haben, dass unser Rechtstaat und unsere Sicherheit nicht selbstverständlich sind, sondern dass unsere Art und Weise wie wir leben angegriffen werde. „Bei der Verteidigung kommt auf jeden einzelnen an.“