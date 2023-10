Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat in Marokko um Unterstützung in Sicherheitsfragen sowie bei Migration und Abschiebungen geworben. Faeser traf sich mit ihrem marokkanischen Amtskollegen, Abdelouafi Laftit sowie dem Minister für wirtschaftliche Eingliederung, Kleinunternehmen, Beschäftigung und Qualifikationen, Younes Sekkouri, in Rabat.

Faesers Absicht: Abkommen zwischen Marokko und Deutschland herzustellen, die zum einen die Erteilung von Arbeitsvisa und andere Formen der regulären Migration – Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz – erleichtern. Zum anderen sollen Markokko und andere Länder künftig in puncto Rückführung besser mit der Bundesregierung zusammenarbeiten. Bislang stellen sich Marokko und andere Herkunftsländer bei der Ausstellung und Anerkennung von Papieren quer. Begleitet wurde Faeser auf ihrer Reise von Joachim Stamp (FDP), dem „Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen“.

Absichtserklärung zwischen Marokko und Deutschland

Es sei nun an der Zeit für Migrationsabkommen „auf Augenhöhe“, sagte die Bundesinnenministerin gegenüber der Tagesschau am Dienstag. Derzeit seien 3000 Marokkaner in Deutschland ausreisepflichtig. Es gehe nicht nur um Migration, sondern auch um eine verstärkte Sicherheitspartnerschaft sowie um die gemeinsame Bekämpfung von Drogen- und Schleuserkriminalität.

Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte am Dienstagmittag mit, dass Faeser am Montag gemeinsam mit dem marokkanischen Innenminister Laftit eine Absichtserklärung unterzeichnet habe, „die sich mit den verschiedenen Aspekten der Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Sicherheit und Migration, befasst.“ Ein konkretes Abkommen ist auf Faesers Reise bislang nicht zustande gekommen.