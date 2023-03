Innenministerium: Hohe Gefahr durch russische Cyberangriffe Dass die Gefahr russischer Cyberangriffe in Deutschland hoch ist, war bekannt. Dass sie mit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gestiegen ist, auc... dpa

ILLUSTRATION - Das Innenministerium stuft die Gefahrenlage durch russische Cyberangriffe in Deutschland weiter als hoch ein. Nicolas Armer/dpa

Berlin -Das Bundesinnenministerium will Berichte über mutmaßliche Vorbereitungen für großangelegte Cyberangriffe mit Hilfe privater Softwarefirmen durch Russland nicht kommentieren. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte am Freitag in Berlin, dazu könne sie sich nicht äußern. Allgemein sagte sie lediglich: „Die Sicherheitsbehörden schätzen die Gefährdungslage als hoch ein“, die Behörden arbeiteten eng zusammen, um entsprechende Gefahren zu analysieren und sich darauf einzustellen. „Dass Angriffe stattfinden, haben wir auch in der Vergangenheit schon bestätigt, aber ohne jede Bezugnahme auf die aktuelle Berichterstattung“, fügte die Sprecherin hinzu.