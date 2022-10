Innenministerium: Kein Engpass bei Flüchtlings-Erstaufnahme Das Brandenburger Innenministerium sieht derzeit trotz steigender Zahlen von Flüchtlingen keinen drohenden Engpass bei der Erstaufnahme der Menschen. „Wir ha... dpa

Doberlug-Kirchhain -Das Brandenburger Innenministerium sieht derzeit trotz steigender Zahlen von Flüchtlingen keinen drohenden Engpass bei der Erstaufnahme der Menschen. „Wir haben nach wie vor genug Luft im System“, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister am Dienstag. Die Erstaufnahmeeinrichtungen seien aktuell ausgelegt für rund 4000 Flüchtlinge, derzeit belegt seien 3300 Plätze. Die Kommunen sieht Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei der Unterbringung von Geflüchteten in diesem Jahr dagegen an der Grenze der Belastbarkeit. Die Zahl der Geflüchteten war zuletzt auch in Brandenburg gestiegen.