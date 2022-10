Innensenatorin weist Rassismus-Vorwurf gegen Polizei zurück Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat in einer emotionalen Stellungnahme Polizisten gegen den Vorwurf des Rassismus verteidigt - und zugleich Rassis... dpa

Berlin -Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat in einer emotionalen Stellungnahme Polizisten gegen den Vorwurf des Rassismus verteidigt - und zugleich Rassismus gegenüber Polizisten mit Migrationshintergrund beklagt. „Wir haben den größten Teil der Kollegen bei Polizei und Feuerwehr, die arbeiten sehr, sehr ordentlich. Um das ganz deutlich hier zu sagen. Und da könnte meine Koalition auch mal mitklatschen und nicht nur die Opposition, darüber bin ich auch entsetzt“, rief Spranger bei einem erregten Auftritt am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses in Richtung ihrer Koalitionsparteien Grüne und Linke.