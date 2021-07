Ich betrachte Philosophie als die Verteidigung unserer Freiheit gegen die Macht der Gewohnheit, die uns in ihrer sanften Gewalt hat: im Denken, Sprechen und Tun. Diese unbesprochene Weltmacht, die Gewohnheit, war mir immer unheimlich und grauenerregend.

Wie Alice dem Kaninchen mit der silbernen Taschenuhr in seinen Bau folgt, um dann eine lange Zeit im freien Fall die seltsamsten Dinge in den Wandregalen des Falltunnels zu entdecken, so stürzte ich mich ungesund früh in dunkle Lektüren: Totalitarismusforschung, Tyrannenbiographien, NS-Historien und Nietzsches wunderbar schamlose Überheblichkeit waren die Begleiter meiner späten Teenie-Jahre. Hinzu kam die ewig alles wankend machende Fragentortur der sokratischen Dialoge. Die ältesten Eigenschaften, die ich an mir entdecke, sind eine Art Erklärungswut und eine fast körperliche Abneigung gegen Floskeln aller Art.

So lässt sich aber nicht leben. Ich wollte Familie, Kinder und einen Beruf, der mit Philosophie formal gar nichts zu tun hat und mich dabei ordentlich fordert, um nicht mit meinen Gedanken allein zu sein. Also begann ich als Faktotum im Integrationsbüro zweier frisch vermählter Versicherungen zu arbeiten und schrieb morgens früh und abends meine Dissertation.

Philosophie und Arbeit sind nicht zu unterscheiden

Als die Doktorarbeit über moderne Politik fertig war, wechselte ich in einen internationalen Großkonzern – und bemerkte endgültig, dass Philosophie und Arbeit, besonders Führungsarbeit, überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Am Denkerschreibtisch und im Großprojekt geht es gleichermaßen um das Aufdecken logischer Möglichkeiten und die Überwindung gewohnter Vorurteile.

Aber die Kunst, wie etwas mit allen Beteiligten umzusetzen ist, ohne dass meine Exzentrik dabei im Wege steht, musste und muss ich immer neu lernen. Aus dieser täglichen Begegnung mit der unidealen Wirklichkeit und mir selbst lerne ich genauso viel, wenn nicht mehr als von den Toten und ihren wohldurchdachten Büchern.

Seit 20 Jahren füttere ich, wenn Zeit ist, eine Text-Datenbank mit Gedanken, Lesenotizen und Aphorismen. Die meisten Einträge sind nicht als „gelungen“, sondern als bloß „brauchbar“ oder „schwach“ markiert. Das liegt vor allem an mir, etwas aber auch an der Materie. Denn handwerklich betrachtet, ist Philosophie die Kunst, aus jeder Begebenheit des Lebens einen Gedanken zu ziehen, der sie durchdringt und über sie hinausweist. Der Anspruch ist gewaltig. Philosophische Überlegungen gehen auf begrifflichen Stelzen durch die Zeit; da stolpert der Autor leicht und es sieht lächerlich aus, wenn er zu Boden stürzt.

Ein halber Satz pro Tag

Auch um nicht zu stolpern, schreibe ich sehr langsam. Mein letztes Buch „Erfolgsleere“ begann mit der intuitiven Sicherheit, dass etwas nicht stimmt mit der angeblichen Tugend des Ehrgeizes, von der manche meinten, sie hätte auch mich im Griff. In fast sieben Jahren wuchs aus diesem wunden Punkt ein Text von 200 Seiten, in dem ich die Industriegesellschaft im Großen und Ganzen zu durchdenken versuche. 200 Seiten / 7 Jahre = ein halber Satz pro Tag ... Jetzt werden es monatlich 3400 Zeichen zu diversen Themen.

Betrachten Sie alles, was ich Ihnen hier anbieten werde, als redliche Versuche, aus dem Kaninchenloch heraufzukommen und beim gedanklichen Stelzengang nicht abzustürzen. Günstigenfalls kommt eine Klärung, bestenfalls ein neuer Gedanke dabei heraus. Bitte streiten Sie mit mir.

Michael Andrick ist promovierter Philosoph und seit 2006 in Großunternehmen tätig, zuletzt als Führungskraft in den USA und als Digitalisierungsmanager. Nebenberuflich schreibt Andrick und hält Vorträge. Sein Buch „Erfolgsleere – Philosophie für die Arbeitswelt“ (2020) analysiert die Industriegesellschaft und stellt Begriffe wie Erfolg, Moral, Ehrgeiz, Karriere, Führung und Professionalität in neue Zusammenhänge.