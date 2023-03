Integration von Flüchtlingen: „Ich werde Kleingärtner“ Die Brandenburger Landesregierung will die Integration von Flüchtlingen auch durch deren Engagement in Kleingarten-Vereinen fördern. Dafür wirbt die Landesi... dpa

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung will die Integration von Flüchtlingen auch durch deren Engagement in Kleingarten-Vereinen fördern. Dafür wirbt die Landesintegrationsbeauftragte Doris Lemmermeier gemeinsam mit dem Landesverband der Gartenfreunde mit einer Broschüre mit dem Titel „Ich werde Kleingärtnerin! Ich werde Kleingärtner!“ in sieben Sprachen von Deutsch über Arabisch und Russisch bis hin zu Farsi. Darin werden die Regeln und Pflichten, aber auch die Möglichkeiten für Kleingärtner ausführlich erläutert.