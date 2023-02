Integrationsbeauftragte für Paradigmenwechsel Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial für einen Paradigmenwechs... dpa

Berlin -Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial für einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik ausgesprochen. „Wir sehen, dass der erleichterte Zugang nach Deutschland für ukrainische Geflüchtete sofortige gesellschaftliche Teilhabe erlaubt“, erklärte Niewiedzial am Donnerstag. Sie könnten ab dem ersten Tag arbeiten und in privaten Wohnungen leben. „Dies muss in Zukunft für alle Neuankommenden die Regel sein, damit sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können.“