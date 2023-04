Internetportal der Polizei nach Cyberangriff weiter gestört Nach einem Cyberangriff bleibt das Internetportal der Polizei Brandenburg vorerst gestört. Am Donnerstag war die Online-Wache noch nicht wieder freigeschalte... dpa

ARCHIV - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nach einem Cyberangriff bleibt das Internetportal der Polizei Brandenburg vorerst gestört. Am Donnerstag war die Online-Wache noch nicht wieder freigeschaltet. Die Seite sei noch nicht wieder in Betrieb genommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag der dpa. „Ein genaues Datum kann derzeit nicht genannt werden.“ In mehreren Bundesländern hatte es in dieser Woche Angriffe auf Websites öffentlicher Stellen gegeben.