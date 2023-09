Der Osten wählt rechts, heißt es oft. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung scheint Deutschland doch noch geteilt zu sein: In fast allen neuen Bundesländern ist die AfD in Umfragen die stärkste Partei, was als Skandal gewertet wird. Im Westen hingegen werde „das Phänomen AfD oft als Ausrutscher, als randständig wahrgenommen“. Das sagt der Soziologe Raj Kollmorgen im Interview mit der Berliner Zeitung. Er warnt davor, den Aufstieg der AfD vor allem mit ostdeutschen Befindlichkeiten zu verbinden.

Herr Kollmorgen, die AfD hat vor allem im Osten hohe Umfragewerte, feiert erste kommunale Wahlsiege, in den Parlamenten ist sie stark vertreten. Ist ihr Erfolg ein ostdeutsches Phänomen?



Offensichtlich ist die AfD ja eine bundesweit agierende Partei, sie hat sich in ganz Deutschland etabliert. Bei der Bundestagswahl hat sie es nach nur wenigen Jahren über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und 2021 knapp über 10 Prozent der Stimmen erzielt. Wenn man bedenkt, dass nur 20 Prozent der Bürger in den ostdeutschen Ländern leben, wäre es also viel zu kurz gedacht, von einem Ost-Phänomen zu sprechen. Trotzdem darf man nicht ignorieren, dass die AfD im Osten stärker und in Teilen auch anders orientiert ist als im Westen. Beides kommt in der Öffentlichkeit zu kurz.

Zudem sind rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei in vielen Ländern Europas erfolgreich. In Italien stellt die Fratelli d’Italia die Ministerpräsidentin …



Es ist also nichts spezifisch Ostdeutsches, weil es nichts Deutsches ist. Es ist ein weltweites Phänomen, das mit tiefgreifenden sozialen Wandlungsprozessen in den letzten Jahrzehnten zusammenhängt.

privat Zur Person Raj Kollmorgen, geboren 1963 in Leipzig, ist Professor für Soziologie an der Hochschule Zittau/Görlitz. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Transformationsforschung, Ostdeutschland und die deutsche Vereinigung. Auch erforscht Kollmorgen den politischen Populismus und Radikalismus.

Man kommt kaum hinterher bei all den Sondersendungen über Ostdeutschland und die AfD. Wie nehmen Sie die Berichterstattung wahr?



In der Öffentlichkeit wird die AfD oft allein mit den ostdeutschen Ländern, Menschen und Befindlichkeiten assoziiert. Das ist ein Problem, weil in einigen Talkshows oder Zeitungen zuweilen der Eindruck entsteht, es gebe diese Partei im Westen gar nicht mehr. Was dazu führen kann, dass man die Folgen ignoriert, die ihre Politik für ganz Deutschland hat. Die Frage ist, wieso es diese Fixierung gibt. Liegt das nur an den besonderen Wahlerfolgen, den Umfragewerten, oder gibt es auch andere Gründe, warum die AfD vor allem mit dem Osten verbunden wird?

Welche Gründe könnten das sein?



Ich würde vor allem zwei nennen: Erstens haben die rechtsextremistischen Mobilisierungen und Gewalttaten Anfang der 90er-Jahre – die sogenannten Baseballschlägerjahre – das westdeutsche Bild vom Osten nachhaltig geprägt, weil es für viele die Andersartigkeit und dabei Zurückgebliebenheit der Ostdeutschen auf den Punkt brachte: Der Osten ist trotz der Friedlichen Revolution kaum demokratisch. Zugleich konnte hinter diesem Verständnis der Rechtsextremismus im Westen – man denke an Mölln oder die Autonomen Nationalisten im Ruhrgebiet – gut versteckt und verdrängt werden. Das schreibt sich bis heute fort. Bei einem Teil der Ostdeutschen hat sich gegenüber dieser Markierung und Abwertung mit der Zeit eine Wagenburg-Mentalität entwickelt. Man schottet sich ab, die westdeutsche „Lügenpresse“ wird beschimpft. Das mag menschlich nachvollziehbar sein. Es hilft gesellschaftspolitisch aber nicht.

Welche Folgen hat all das für die öffentliche Wahrnehmung der AfD in Ostdeutschland?



Wegen dieser Konstellation neigt der öffentliche Diskurs dazu, die AfD im Osten besonders zu skandalisieren. Während das Phänomen AfD im Westen oft als Ausrutscher, als randständig wahrgenommen wird, erscheint sie im Osten direkt als mehrheitsfähig, dominant oder einfach: normal. Aber so sehr es stimmt, dass die AfD aus historischen Gründen im Osten eine andere politische Kultur und Unterstützungspotenziale vorfindet als im Westen, so sehr haben wir es seit über fünf Jahren auch mit Selbstverstärkungseffekten der ersten Erfolge zu tun.

Wie meinen Sie das?



Ich meine damit nicht nur die angesprochene Einigelung gegenüber Vorwürfen übergreifend undemokratischer Einstellungen. Ich ziele auch auf die Erfahrung Ostdeutscher, dass sie sich in den frühen 2000er-Jahren eigentlich in allen Parteien und Verbänden kaum Gehör verschaffen konnten, weil die Ansicht verbreitet war, die Probleme des Ostens seien im Wesentlichen gelöst. Erst mit den dramatischen Wahlerfolgen der AfD seit 2016 rücken die Ostdeutschen wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Viele haben das Gefühl, dass ihre Interessen durch, ja vielleicht sogar nur durch die AfD angemessen artikuliert werden und durchsetzbar erscheinen. Dabei handelt es sich nur bei einer Minderheit um Kalkül; die meisten handeln nach Bauchgefühl oder Überzeugung.

Welche Rolle spielt dabei das Thema Migration?



Eine zentrale. Ohne die besondere migrationspolitische Krise in den östlichen Bundesländern und insbesondere ihrer ländlich geprägten Räume gäbe es die Wahlerfolge und Stärke der AfD im Osten nicht.

Die AfD wurde im Westen gegründet, eine Professoren- und Anti-Euro-Partei. Inwiefern machte sie das im Osten attraktiv?



Einfache Parteimitglieder im Osten haben diese Erstausrichtung schnell für sich reinterpretiert. Was die Kritik am Euro betrifft, ist das wirklich interessant. Viele haben sie aufgenommen und erweitert, ja radikalisiert. Endlich eine Partei, die über das Problem der Währungsstabilität und Souveränitätsverluste in der Euro-Krise das Nationale und Traditionelle betont, ohne damit sofort eine Kritik der Ostdeutschen zu verbinden. Die Professoren boten wunderbare Projektionsflächen, und wichtige führende AfD-Politiker aus dem Westen, ob sie Alexander Gauland oder Björn Höcke heißen, hatten rasch ein Gespür dafür, das aufzunehmen und zu verstärken.

Während die AfD im Osten viel Unterstützung hat, tut sie sich vielerorts schwer, geeignetes Personal zu finden für die Funktionärsebene. Wie erklären Sie sich das?



Das hat sowohl mit der allgemeinen Parteiendistanz im Osten wie mit einer defensiveren Haltung vieler Ostdeutscher gegenüber Elitekarrieren zu tun. Das hat sozialstrukturelle, aber auch kulturelle Gründe und wurde durch die Brucherfahrungen wie die Abwanderungen in den Westen nach 1990 noch verstärkt. Und das Potenzial an Menschen, die sich in Parteien engagieren wollen, ist weitgehend durch andere Parteien zwischen CDU und Linke ausgeschöpft.

Vielleicht ist der Osten dem Westen ja auch nur eine Zeit voraus. Meinen Sie, dass die AfD in westdeutschen Bundesländern noch deutlich zulegen kann?



Die Chance besteht, aber wir haben es mit einer widersprüchlichen Situation zu tun. Einerseits sehen wir, wie in den vergangenen Monaten das Vertrauen in die Bundesregierung eingebrochen ist. Das betrifft das gesamte Land. Die traditionelle Bindung an Parteien bröckelt seit Jahrzehnten, Elitendistanz und Protestverhalten nehmen zu. Das könnte auch im Westen die AfD längerfristig stärken. Andererseits sind die soziale Zusammensetzung und Erfahrungen der Bevölkerungen in Ost und West unterschiedlich. In den westdeutschen Ländern gibt es eine andere demokratische Kultur und eine breitere sowie stabilere Mittelschicht, die diese Kultur wesentlich trägt.

Von welchen Erfahrungen sprechen Sie?



Das betrifft Erfahrungen mit dem demokratischen System und seiner politischen Klasse, mit den Chancen, eigene Interessen durchzusetzen, sicheren Wohlstand aufzubauen, gesellschaftlich anerkannt und selbstwirksam zu sein. Die Mehrheit der Westdeutschen hat hier positivere Erinnerungen. Im Osten blicken gerade die älteren Generationen auf breite Erfahrungen von Ohnmacht, Missachtung und Entwertung zurück.

Woran machen Sie das fest?



An drei Punkten. Erstens ist der Osten nicht nur vom Nationalsozialismus, sondern auch vom Staatssozialismus geprägt. Dieses totalitäre und autoritäre Gepäck blieb nicht folgenlos. Zweitens wurde in der DDR im Herbst 1989 zwar das staatssozialistische Herrschaftsregime gestürzt. Mit der deutschen Vereinigung nahmen aber viele Ostdeutsche eine Wiederkehr von entfremdeter Herrschaft wahr: eine ferne Exekutive in Bonn und dann Berlin, dazu die Politik der Treuhandanstalt. Beide, so schien es jedenfalls, scherten sich nicht um die Interessen und politischen Beteiligungen der Ostdeutschen vor Ort. Sie setzten ein Programm des Nachholens und Anpassens durch. Man fühlte sich enteignet und entmündigt.

Trotzdem ist all das schon eine Weile her, damals wurden viele Menschen geboren, die heute wählen können. Die diese Erfahrungen nicht selbst gemacht haben.



Ja, aber zum einen werden solche Erfahrungen in Familien weitergegeben. Zum anderen konnte dieses Gefühl in den Folgejahren bestehen bleiben. Die Agenda 2010 mit ihren Hartz-Gesetzen traf die ostdeutschen Regionen ungleich härter. Das gilt auch für die Staatsschulden- und Finanzkrise oder die Pandemie, nunmehr den ökologischen Umbau. Dabei ist es zunächst egal, wie man die Urteilsbildungen von außen bewertet: Bei vielen Ostdeutschen hat sich die Erfahrung fortgesetzter Enteignung, Entwertung und Enttäuschung vom politischen System und seinen Eliten verankert. Das schafft bei nicht wenigen eine Anfälligkeit für die Vorstellungen und Versprechen der AfD.

Und der dritte Punkt?



All das kann an eine politische Kultur anknüpfen, die einen populistischen Kern besitzt. Auch da lohnt der Blick zurück in den Staatssozialismus. Oben eine Führung, die man als fremde und ferne Herrschaft begreift, aber dennoch immer wieder adressiert, damit sie staatlich alle Probleme löst. Unten das vermeintlich einige Volk, für das Politik entweder Unterordnung oder Protest und Revolution bedeutet. So ist die SED-Herrschaft gestürzt worden. Und so erhoffen es sich AfD-Anhänger auch heute. Die AfD-Führung hat verstanden, dass dieses Politikmodell attraktiv und wirkmächtig ist. Auch deshalb bedient sie es.

Im Interview mit der Berliner Zeitung sagte der Soziologe Elmar Brähler kürzlich, dass es ländliche Gebiete in Mittelhessen gebe, in denen rechte Einstellungen genauso verbreitet seien wie unter der Landbevölkerung im Osten. Wie bedeutend sind Land-Stadt-Unterschiede für den Erfolg der AfD?



Die AfD ist im peripheren ländlichen und kleinstädtischen Raum stärker, nicht nur wegen anderer kultureller Traditionen und Orientierungen, sondern auch weil dort vielfach die Probleme größer sind. Es geht also nicht nur um Mentalitäten, sondern auch um knallharte materielle Lebenslagen.

Sie sind in Leipzig geboren, heute arbeiten Sie in Görlitz und Zittau. Sie sind also in Ostdeutschland geblieben. Anders als viele andere, die seit der Wende wegziehen. Bereitet Ihnen das Sorgen?



Es stimmt, die AfD-Erfolge im Osten haben auch mit der massiven Abwanderung nach 1990 zu tun. Ich fand und finde die ostdeutschen Regionen aber gerade wegen ihrer Probleme und damit verbundenen Chancen – auch für das eigene Leben – spannend. Zum Glück stehe ich damit nicht allein. Die Abwanderung ist gestoppt, viele Jüngere kehren zurück, manche Westdeutsche, aber auch Menschen außerhalb Deutschlands teilen diese Sicht und gehen mit ihren Projekten in den Osten. Das macht mir Hoffnung.