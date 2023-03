Wolfgang Schröder: „Die Gefahr besteht, dass Proteste von rechts aufgegriffen werden“

Demonstranten in Lorient, Frankreich, am Aktionstag gegen die Rentenreform.

Demonstranten in Lorient, Frankreich, am Aktionstag gegen die Rentenreform. Fred Tanneau/AFP

Die Räder stehen still, Flugzeuge bleiben am Boden. Solche Szenen gab es nicht nur während des Warnstreiks von Verdi und EVG am Montag in Deutschland. Ein von den Gewerkschaften getragener sozialer Protest brodelt in verschiedenen europäischen Ländern und entlädt sich in Streiks.