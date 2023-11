Ein Stück Land, 360 Quadratkilometer, entlang der Küste des Mittelmeers, benannt nach der größten Stadt auf dem Gebiet und von zahlreichen Kriegen erschüttert: der Gazastreifen. Jetzt, wo wieder ein Krieg auf dem Gebiet entbrannt ist, stellt sich einmal mehr die Frage nach den historischen Zusammenhängen.

In der Antike galt Gaza als wichtiges Handelszentrum, verschiedene Imperien herrschten im Laufe der Jahrhunderte über die Stadt. 1917 eroberten britische Truppen Gaza von den Osmanen – die Stadt wurde Teil des britischen Völkerbundmandats für Palästina. In Palästina lebten seit Jahrhunderten Araber und Juden. Im Zuge der Pogrome in Europa und des Holocaust flohen immer mehr Juden nach Palästina und verfolgten dort die Idee des Zionismus: Sie wollten einen eigenen Staat gründen. Auch die arabischen Palästinenser drängten auf einen eigenen Staat. 1947 beschloss die Generalversammlung der Uno einen Teilungsplan – ein jüdischer und ein arabischer Staat sollten in Palästina entstehen.

Jan Busse arbeitet als Politikwissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf internationaler Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München. Im Interview erklärt er die Geschichte des Gazastreifens nach dem Schicksalsjahr 1947.

Schuf der Teilungsplan der Uno von 1947 den Gazastreifen in der Form, in der wir ihn heute kennen?



Das Gebiet um die Stadt Gaza herum sollte dem arabischen Staat zugeschlagen werden. Es war aber um ein Vielfaches größer als der heutige Gazastreifen. Es gibt Karten zum Teilungsplan, auf denen sieht man das deutlich. Die heutige Form des Gazastreifens ist eine Folge des ersten arabisch-israelischen Krieges.

Der Teilungsplan der Uno wurde von der arabischen Seite abgelehnt. Die jüdische Seite gründete 1948 den Staat Israel, der sofort von seinen arabischen Nachbarstaaten Ägypten, Jordanien, dem Libanon, dem Irak und Syrien angegriffen wurde.



In diesem Krieg gegen Israel konnte Ägypten das Gebiet des heutigen Gazastreifens erobern. Aber anders als Jordanien, das damals das heutige Westjordanland eroberte und annektierte, hat Ägypten den Gazastreifen nicht annektiert.

Die Grenzen des Gazastreifens sind also bis heute die von 1949?



Man spricht von der grünen Linie, das ist die Waffenstillstandslinie am Ende dieses ersten Krieges, der 1949 endete. Diese Grenze hat sich auch in Resolutionen des UN-Sicherheitsrats etabliert. Allerdings hat Israel inzwischen jenseits der grünen Linie entlang des Grenzzaunes eine Pufferzone errichtet, die Menschen aus Gaza nicht betreten dürfen. Diese Zone ist etwa 100 Meter breit. Ein weiterer Streifen, der 300 Meter breit ist, darf nur von Bauern und zu Fuß betreten werden.

Was passierte im Gazastreifen, nachdem er von Ägypten erobert worden war?



In der Folge des Krieges und der Staatsgründung Israels waren 700.000 Palästinenser auf der Flucht. Knapp 200.000 von ihnen kamen in den Gazastreifen, in dem vorher nur etwa 80.000 Menschen gelebt hatten. Das Gebiet stand unter ägyptischer Besatzung, das Militär war dort präsent. Palästinenser aus dem Gazastreifen durften zwar in Ägypten arbeiten und studieren. Aber anders als Jordanien, der Libanon und Syrien hat Ägypten bewusst verhindert, dass sich palästinensische Flüchtlinge im eigenen Land ansiedeln.

Der Gazastreifen war von Anfang an ein Land der Flüchtlinge?



1949 wurde das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, das UNRWA, gegründet. Es übernahm die Versorgung der Menschen, mit Schulen, Ärzten, teilweise Lebensmitteln. Bis heute haben 80 Prozent der Menschen im Gazastreifen den Flüchtlingsstatus – sie sind also selbst Flüchtlinge oder deren Nachkommen. Und sie werden noch immer von der UNRWA unterstützt. Die Menschen in Gaza sind massiv darauf angewiesen.

unibw Zur Person Jan Busse ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik und Konfliktforschung der Universität der Bundeswehr München. Er hat Politikwissenschaft in Bielefeld und London studiert und an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr promoviert. Busse war Gastwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, in der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten und Afrika, und von 2014 bis 2020 Europäischer Leiter des Israeli-European Policy Network (IEPN).

Nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 verlor Ägypten die Kontrolle über den Gazastreifen an Israel.



Israel besetzte im Zuge des Krieges den Gazastreifen, außerdem den angrenzenden Teil der ägyptischen Halbinsel Sinai, die syrischen Golanhöhen und das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalems. Für den Gazastreifen bedeutete das eine dramatische Veränderung: Es gab jetzt eine israelische Militärpräsenz – und die jüdischen Siedler kamen. Es wurden nie so viele wie im Westjordanland, aber es gab etwa 20 Siedlungen mit knapp 8000 Bewohnern, die meisten im Süden des Gazastreifens. Zwischen der palästinensischen und der arabisch-jüdischen Bevölkerung gab es eine gewisse Trennung. Die jüdischen Siedler lebten in klar abgegrenzten Siedlungen, die von den israelischen Streitkräften bewacht wurden.

1967, Sechstagekrieg: Israelische Panzer stehen in Gaza, nachdem Israel das Gebiet von Ägypten erobert hat. United Archives/Imago

Kam es zu Gewalt zwischen den Siedlern und der palästinensischen Bevölkerung?



In den 1970er-Jahren kam es vermehrt zu palästinensischen Terroranschlägen, aber eher auf israelischem Staatsgebiet. Im Gazastreifen gab es seit dem Beginn der Besatzung bewaffneten Widerstand gegen die israelischen Streitkräfte. Der Gazastreifen war damals allerdings nicht abgeriegelt, es gab eine Bewegungsfreiheit. Viele Palästinenser arbeiteten in Israel. Es war ganz anders, als wir es heute kennen.

War die „Palästinensische Befreiungsorganisation“, die PLO, damals eine starke Kraft in Gaza?



Die PLO erfreute sich nach der arabischen Niederlage im Sechstagekrieg zwar auch im Gazastreifen großer Beliebtheit. Sie war aber seit ihrer Gründung Mitte der 1960er-Jahre eine Exilorganisation. Von der ersten Intifada wurde die PLO kalt erwischt.

Der Begriff Intifada kommt von „sich erheben“. 1987 brach der erste Aufstand mit diesem Namen in Gaza aus. Wie kam es dazu?



Im Gazastreifen gab es einen Unfall von einem Lastkraftwagen der israelischen Streitkräfte, bei dem vier Palästinenser zu Tode gekommen sind. Das war wie ein Streichholz, das ein Pulverfass entzündete. Die explosive Dynamik war vorher schon da. Die Israelis hatten gedacht, es würde ihnen gelingen, die Palästinenser von der Überlegenheit ihres Gesellschaftsmodells zu überzeugen. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass es Anfang der 1970er, kurz nach Beginn der Besatzung, im Gazastreifen kaum Haushalte mit einem Herd, einem Kühlschrank oder Fernseher gab. Zehn Jahre später lag der Anteil der Haushalte mit diesen Geräten bei mehr als 70 Prozent. Aber es hat trotzdem gebrodelt. Die Menschen waren im Alltag massiv mit dem israelischen Militär konfrontiert und mussten auch unter Demütigungen leiden. Und trotz aller Verbesserungen lebten im Gazastreifen auf einem kleinen Gebiet dicht gedrängt Flüchtlinge. Wenn es Aufstände gegen Israel gegeben hat, egal ob im Gazastreifen oder im Westjordanland, dann gingen diese oft von den Flüchtlingslagern aus.

Wie muss man sich diese dauerhaften Flüchtlingslager vorstellen?



Ende der 1940er-Jahre wurden die Lager provisorisch errichtet. Auf Bildern sieht man Zeltstädte. Später sind die Zelte massiven Bauten gewichen. Aber die Fläche der Flüchtlingslager ist nie größer geworden. Die UN hat die Flächen gepachtet, es gab keinen Anspruch, sie zu erweitern. In allen Flüchtlingslagern ist die Bevölkerung aber massiv gewachsen. Es gab 1948/49 insgesamt etwa 700.000 palästinensische Flüchtlinge. Heute sind sechs Millionen von UNRWA anerkannt. Die Menschen müssen sich in den Lagern den gleichen Platz teilen. Das sind oft sehr enge Gassen, Häuser, die nachträglich aufgestockt wurden.

1988, erste Intifada: Jugendliche schwenken eine Fahne mit dem Porträt von Jassir Arafat in Nablus, Westjordanland. Der Aufstand hatte im Gazastreifen begonnen und sich auf das Westjordanland ausgeweitet. Sven Nackstrand/AFP

Hat sich an der ersten Intifada ein großer Teil der Menschen in Gaza beteiligt?



Das war ein Graswurzelaufstand, erst in Gaza, dann auch im Westjordanland. Die PLO hat 1988 versucht, sich an die Spitze zu setzen. Mehr als 400 Israelis und mehr als 1500 Palästinenser kamen ums Leben. Trotzdem wird die Zeit in der palästinensischen Gesellschaft bis heute positiv gesehen. Die Angriffe der Palästinenser richteten sich damals primär auf militärische Ziele. Es gab ein Gefühl, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, nicht nur im bewaffneten Kampf, auch in der Organisation des gesellschaftlichen Alltags. Israel hat zum Beispiel Schulen geschlossen, die Palästinenser haben dann geheime Schulen organisiert. Es entstand ein Gefühl des sozialen Zusammenhalts.

Manchmal heißt es, es gebe gar kein palästinensisches Volk, bis zur Gründung Israels hätten sich die Menschen nur als Araber verstanden.



Das ist ein einseitiges Narrativ. Die Idee eines jüdischen Staates gab es vor dem Ende des 19. Jahrhunderts auch nicht. Erst als der Nationalismus in Europa entstand, kam der Wunsch nach Nationalstaaten auf. Auf den haben sich sowohl die Juden wie auch die Araber bezogen. Seit den 1920er-Jahren haben diese sich auch als Palästinenser verstanden.

Auf die erste Intifada folgte eine Annäherung zwischen Israel und den Palästinensern.



Israel begegnete dem Aufstand mit massiver Gegenwehr. International entstand der Eindruck, dass etwas passieren muss. Es gab 1991 eine Friedenskonferenz in Madrid mit allen regionalen Akteuren. Daraus entstanden durch Geheimverhandlungen in Oslo die beiden Oslo-Abkommen. Israel wurde klar, dass man die palästinensische Bevölkerung nicht ewig unter Besatzung leben lassen kann, sondern Zugeständnisse machen muss. Es gab den politischen Mut von Yitzhak Rabin, dem damaligen israelischen Premierminister, auf Jassir Arafat, den Führer der PLO, zuzugehen.

Das erste Oslo-Abkommen wurde 1993 unterzeichnet. Was veränderte sich für den Gazastreifen?



Die wichtigsten Vereinbarungen betrafen das Westjordanland. In Ramallah wurde der Regierungssitz der Palästinensischen Autonomiebehörde errichtet. Formal unterstand der Gazastreifen nun auch der Verwaltung dieser Behörde. Im Alltag hatten die Menschen dadurch viel weniger Kontakt zur israelischen Armee.

Nach der Ermordung von Rabin brach der Friedensprozess zusammen. Was führte im Jahr 2000 zur zweiten Intifada?



Die zweite Intifada wird auch als Al-Aksa-Intifada bezeichnet. Im Herbst 2000 besuchte der damalige israelische Oppositionsführer Ariel Scharon den Tempelberg, Haram al-Scharif, die heilige Stätte der Muslime, Standort der Al-Aksa-Moschee. Es war eine Provokation. Zusammen mit der Enttäuschung darüber, dass im Sommer neue Friedensverhandlungen in Camp David gescheitert waren, führte das zum Aufstand in den besetzten Gebieten. Die zweite Intifada war deutlich blutiger, mit deutlich mehr Opfern auf beiden Seiten. Es gab zahlreiche Attentate auf israelische Zivilisten.

2000, Ariel Scharon besucht den Tempelberg: Der Besuch des israelischen Politikers auf der heiligen Stätte der Muslime gilt als Mitauslöser der zweiten Intifada. Eyal Warshavsky/AP

Hatte die Eskalation der Gewalt mit dem Aufstieg der Hamas in Gaza zu tun?



Die Hamas hat das Konzept der Selbstmordattentate in Palästina eingeführt. Schon Mitte der 1990er-Jahre, um den Friedensprozess zu sabotieren. Andere Gruppen haben diese Techniken übernommen. Israel ging mit einem massiven Militäreinsatz gegen die bewaffneten Palästinenser vor, das Westjordanland wurde zeitweise wieder besetzt. Scharon, inzwischen Ministerpräsident, einigte sich dann im Februar 2005 mit Arafats Nachfolger Mahmud Abbas auf einen Waffenstillstand, der die Intifada beendete.

Im Jahr 2005 zog Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen ab und räumte auch die Siedlungen dort. Wie kam es dazu?



Ariel Scharon war in Israel auch so etwas wie der Vater der Siedler-Bewegung. Bei ihm reifte schon während der zweiten Intifada die Einsicht, dass es sinnvoll wäre, den Gazastreifen zu räumen, weil es mit hohem Aufwand verbunden war, die dortigen Siedlungen zu schützen und die Militärpräsenz zu erhalten. Das sollte gleichzeitig ein Zugeständnis an die internationale Gemeinschaft sein, um zu zeigen: Wir bewegen uns doch. Scharon hatte aber den Hintergedanken, die Besiedlung des Westjordanlands zu stärken. Das Gebiet ist religiös und historisch viel bedeutsamer, dort gibt es heilige Stätten, es wird in den heiligen Schriften des Judentums erwähnt. Das gilt für den Gazastreifen so nicht.

2005, Israels Abzug: Nicht nur die Armee zog ab, auch etwa 8000 israelische Siedler, darunter die Frau im Bild, mussten den Gazastreifen verlassen. Kevin Unger/Imago

Wie reagierte die israelische Bevölkerung auf den Abzug aus Gaza?



Gespalten. Es gab Befürchtungen, dass Soldaten den Befehl verweigern könnten, die Siedlungen zu räumen. Die Siedler wehrten sich, nahmen aber letztlich die Entscheidung hin. Ich war damals da, die Stimmung war sehr aufgeladen.

Von palästinensischer Seite heißt es: Nach dem Abzug aus Gaza hat Israel nur eine andere Form der Besatzung etabliert. Wie bewerten Sie das?



Es gibt einen Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Ansonsten kontrolliert Israel alle Außengrenzen: alle Landverbindungen, den Seezugang, den Luftraum. Aber auch das elektromagnetische Feld. Ob es in Gaza etwa 5G gibt, entscheidet Israel. Auch das Bevölkerungsregister von Gaza wird weiterhin von den israelischen Streitkräften kontrolliert. Ein Kind, das im Gazastreifen geboren wird, muss bei den israelischen Behörden angemeldet werden. Sie werden sehr viele Völkerrechtler finden, die sagen, dass das weiterhin ein Besatzungszustand ist. Ich sehe das auch so.

Wie wirkte sich der Abzug der Israelis auf die Lebensbedingungen in Gaza aus?



Es gab die große Hoffnung, dass Gaza prosperieren würde. Der damalige Beauftragte des Nahostquartetts und vormaliger Chef der Weltbank Wolfensohn hat noch dafür gesorgt, dass jüdische Siedler ihre Gewächshäuser nicht zerstören, damit Palästinenser sie übernehmen können. Aber es kam zu massiven Spannungen zwischen der Fatah und der Hamas, nach einer Art Bürgerkrieg übernahm im Sommer 2007 die Hamas die Macht. Die Israelis und die internationale Gemeinschaft haben mit einer Isolation der Hamas und Blockade des Gazastreifens reagiert. Seitdem ist die humanitäre Situation im Gazastreifen desolat.

Aus der internationalen Gemeinschaft floss auch viel Geld nach Gaza, warum kam das den Menschen nicht zugute?



Es gab immer wieder große kriegerische Auseinandersetzungen zwischen der Hamas oder anderen bewaffneten Gruppen und Israel. Erst 2008/09, dann 2014. Jedes Mal wurde viel Infrastruktur zerstört. Eine Zeit lang hat die Hamas eine florierende Tunnel-Ökonomie organisiert. An der Grenze zu Ägypten. Da sind sogar Autos durch Tunnel in den Gazastreifen geschmuggelt worden, die Hamas hat zweistellige Millionenbeträge pro Monat allein durch Besteuerung des Tunnel-Handels eingenommen. 2013 putschte sich in Ägypten Abd al-Fattah as-Sisi an die Macht und sorgte dafür, dass die meisten Tunnel zerstört wurden. Die restlichen reichten aber offenbar, um Waffen oder Materialien zur Herstellung von Waffen in den Gazastreifen zu schmuggeln.

2005, nach dem Abzug Israels: Hamas-Anhänger hängen eine Liste der Hamas-Kandidaten anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahlen im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen auf. UPI/Imago

Die Menschen in Gaza haben die Hamas gewählt, oder?



2006 gab es Parlamentswahlen im Gazastreifen und im Westjordanland. Die Hamas hat eine relative Mehrheit errungen. Im Wahlkampf hatte sie gutes Regieren versprochen, Kampf gegen Korruption, gegen Vetternwirtschaft. Hamas bildete eine Regierung aus Fachleuten, welche jedoch von der Fatah sabotiert und international isoliert wurde. 2007 hat sich die Hamas im Gazastreifen an die Macht geputscht. In der Form, in der sie im Gazastreifen herrscht, ist sie sicher nicht gewählt worden.

Stimmt es, dass Israel den Aufstieg der Hamas in Gaza befördert hat?



Zumindest hat man sie am Anfang nicht dezidiert bekämpft. Die Gründung der Hamas im Dezember 1987 kam den Israelis insofern gelegen, als dass man gehofft hat, dass ein Gegengewicht zur PLO entsteht, die als Hauptgegner angesehen wurde. In der Rückschau hat sich das als fatal erwiesen.

Hat die Hamas in Gaza in den letzten Jahren an Zuspruch gewonnen?



Im Gegenteil. Die Hamas hat extrem autoritär regiert, ist gegen politische Gegner vorgegangen. Und die Bevölkerung hat gesehen, dass es nicht vorwärtsgeht. Umfragen zeigten, dass die Zustimmung bei weitem nicht so groß war, wie man das erwarten würde. Es gab auch immer wieder Proteste gegen die Hamas; zuletzt im August 2023.

2012, regelmäßige Eskalation: Mitglieder des Islamischen Dschihad bei einer Übung mit einem Raketenwerfer im Gazastreifen. ZUMA Press/Imago

Seit die Hamas die Macht im Gazastreifen übernommen hat, griff sie Israel immer wieder mit Raketen an, Israel schlug zurück.



In israelischen Sicherheitskreisen hieß es, dass man alle paar Jahre den Rasen mähen muss: die Hamas zurückstutzen, ihre militärischen Fähigkeiten reduzieren. Man hatte den Eindruck, das sei ein Problem, das sich managen lasse. Das war auch die Politik von Premierminister Benjamin Netanjahu. Es kam ihm auch gelegen, er konnte sagen, die Palästinenser sind untereinander gespalten. Wieso sollte er mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas reden, wenn der gar nicht für alle Palästinenser spricht?

Wie kann man den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober aus historischer Perspektive einordnen?



Diese konzertierte Aktion auf verschiedenen Ebenen war für alle in Israel ein massiver Schock. Sie zeigt auch, dass die Strategie von Netanjahu, sich nicht um die Palästinenser zu sorgen, gescheitert ist.

Ist das auch das Ende der Hamas?



Organisatorisch und militärisch wird sie massiv geschwächt werden. Ob man sie komplett zerstören kann, das wage ich zu bezweifeln. Sie wird danach aber sicher nicht mehr den Gazastreifen regieren.