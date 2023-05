Die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in der Türkei findet am heutigen Sonntag statt. Nach dem für viele überraschend guten Ergebnis Erdogans in der ersten Runde (49,52 Prozent) ist die einst hoffnungsvolle Stimmung in der sehr breit aufgestellten Opposition ernst geworden. Doch noch hoffen die Unterstützer des gemeinsamen Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu (44,88 Prozent) von der im Anti-Erdogan-Lager größten Partei CHP auf einen Sieg in der zweiten Runde.