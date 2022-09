Aserbaidschans Angriff auf Armenien: „Das Schweigen der EU ist tödlich“

Vergangene Woche hat Aserbaidschan begonnen, armenische Städte und Dörfer mit Drohnen und Artillerie anzugreifen. Bei den Gefechten, die nach gut zwei Tagen mit einer brüchigen Waffenruhe endeten, wurden über 100 armenische Soldaten getötet. Erst im Juli hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Absichtsabkommen über Gaslieferungen mit Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev unterschrieben und das Land als zuverlässigen Partner bezeichnet. So will man sich vom Energielieferanten Russland lösen. Nun ist der Konflikt mit Armenien erneut aufgeflammt. David Shaverdov war zum Zeitpunkt der Angriffe in dem Gebiet, in dem die aserbaidschanischen Raketen einschlugen. Im Interview erzählt das 36-jährige Mitglied der deutsch-armenischen Juristenvereinigung von der vergangenen Woche in Armenien, der Stimmung in Jerevan und stellt Forderungen an Deutschland und die EU.

Herr Shaverdov, wo erreichen wir Sie?

Ich sitze in meinem Lieblingscafé in Jerevan.

Wie ist die Stimmung in der armenischen Hauptstadt?

Es ist schlimm. 2017 war ich zuletzt hier, um die Hochzeit meines Bruders zu feiern. Diesmal habe ich nach der Pandemie die erste Chance genutzt, um meiner Freundin das Land zu zeigen und meine Familie zu besuchen. Ich erkenne die Stadt kaum wieder. Jerevan ist eigentlich eine sehr fröhliche Stadt, an vielen Orten hört man draußen klassische Musik. Jetzt ist es still geworden, man sieht die Menschen mit Tränen in den Augen auf der Straße. Jede und jeder hier hat jemanden aus der eigenen Familie an der Front. Den Bruder, den Mann oder den Neffen. Armenien ist ein kleines Land, alle werden gebraucht. Aber 18-, 19- und 20-Jährige können wenig gegen moderne Kampfdrohnen ausrichten. Und wir wissen genau: Wir sind allein. Unsere sogenannte Schutzmacht Russland hat uns im Stich gelassen. Die EU und Deutschland ignorieren die Angriffe.

Wie haben Sie die Kampfhandlungen miterlebt?

Wenn man in Armenien herumreist und Sehenswürdigkeiten besuchen will, fährt man durch das ganze Land, überall sind alte Klöster und Kirchen. Armenien ist das Land mit der ältesten christlichen Staatsreligion, die Wiege des Christentums, könnte man sagen. Wir waren zum Zeitpunkt der Angriffe gerade in der südarmenischen Region Sjunik, einer malerischen Gegend, in der schon zu Sowjetzeiten viele Menschen aus dem heutigen Russland Urlaub machten. Die Raketeneinschläge rissen uns gegen drei Uhr aus dem Schlaf. Man muss wissen, dass es immer wieder zu Konflikten an der Grenze kommt, die Bedrohung durch Aserbaidschan und die Türkei ist ja seit vielen Jahren präsent. Daher konnten wir die Situation nicht genau einordnen und versuchten mit Ohropax weiterzuschlafen. Erst am nächsten Morgen erfuhren wir dann, was geschehen war. Noch bevor ich von den Angriffen las, habe ich es in den Gesichtern der Menschen gesehen, die mir entgegenkamen. Schon in der Nacht waren mindestens 46 armenische Soldaten bei den Kampfhandlungen getötet worden.

Was haben Sie dann getan?

Weil wir schon so weit gereist waren, wollten wir uns noch die Region Sjunik, insbesondere das malerische Kloster Tatew ansehen. Es befindet sich auf einem sehr hohen Berg. In friedlichen Zeiten ist das Kloster mit einer spektakulären Luftseilbahn zu erreichen. Diese war aufgrund der Kampfhandlungen aber außer Betrieb. Die Region Sjunik ist einer der Schwerpunkte des aserbaidschanischen Angriffskrieges. Wir haben es auf einem Umweg mit dem Geländewagen noch zu dem Kloster hinaufgeschafft. Dort aber haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir zurück nach Jerevan müssen.

Was haben Sie zu diesem Zeitpunkt von den Kämpfen mitbekommen?

Vom Tatew-Kloster braucht man nach Jerevan ungefähr fünf bis sechs Stunden. Auf dem Rückweg nach Jerevan mussten wir durch die angegriffene Region. Auf der Schnellstraße sahen wir Militärfahrzeuge, Rettungswagen und Reservisten auf dem Weg zur Grenze.

Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt nicht Angst, von den Einschlägen getroffen zu werden?

Ich habe vor allem Angst um meine Freundin gehabt. Ich selbst war eher paralysiert über diesen Krieg, der mein Heimatland nun wieder einholt. Nach dem Genozid an 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich haben die Drohungen gegen Armenien nie gänzlich aufgehört.

Sie haben es nach Jerevan geschafft.

Ja, wir hatten Glück, dass keine weiteren Regionen angegriffen wurden. Wir haben dann vergangenen Freitag unsere Reise nach Georgien fortgesetzt und sind am Montag wieder zurück nach Jerevan. Die Reise abzubrechen und vorzeitig nach Deutschland zurückzukehren, war für uns keine Option. Wir wollten unterstützen, wo wir nur können. Hier ist gerade viel Zusammenhalt zu spüren. An allen Ecken stehen Jugendliche, Frauen und Kinder und sammeln für die Soldaten. Trinkflaschen, Zigaretten, Essen und so weiter.

Blicken die Menschen in Jerevan auch auf den Krieg in der Ukraine? Russland ist militärischer Verbündeter Armeniens.

Ja, definitiv. Als wir am Dienstag von der fortschreitenden Teilmobilmachung in Russland hörten, wurde uns endgültig klar, dass unsere sogenannte Schutzmacht alle Kräfte in der Ukraine bündelt. Je schwächer Russland wird, desto gefährlicher wird es für Armenien. Diese Situation nutzt Aserbaidschan aus.

Was waren Ihre Gedanken, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Aserbaidschan diesen Juli als „verlässlichen Partner“ für Gaslieferungen in die EU bezeichnete und eine Absichtserklärung mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev unterzeichnete?

Ich war fassungslos. Derzeit scheint mir der Europäischen Union der moralische Kompass verloren gegangen zu sein. Was dort unterzeichnet wurde, ist ziemlich perfide. Man hat den einen autokratischen Lieferanten für fossile Brennstoffe einfach gegen einen anderen ausgetauscht. Das Schweigen über den Angriffskrieg ist tödlich für Armenien.

Was erwarten Sie denn von Deutschland?

Dass diese unerträgliche Doppelmoral aufhört. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der auch so benannt wird. Wenn aber Aserbaidschan das armenische Kernland angreift, sagen deutsche Politiker, die Lage sei kompliziert. Gerade von Frau Baerbock habe ich mehr erwartet. Ich verlange, dass der Angriffskrieg als solcher benannt wird. Es gibt Beweise über schreckliche Kriegsverbrechen.

Fraglich ist, ob es Aliyev überhaupt interessieren würde, wenn Deutschland diesen Angriff offiziell verurteilt.

Das denke ich schon. Deutschland sollte hier keinen Kotau machen. Kein einziges Wort über diesen Konflikt zu verlieren, ist eine Politik des Augenverschließens und hat nichts mit der EU zu tun, für die ich mich immer starkgemacht habe.

Erst Anfang dieser Woche hat ein einflussreicher rechtsextremer türkischer Politiker Armenien mit der „völligen historischen und geografischen Auslöschung“ gedroht. Was erwarten Sie von Deutschland hinsichtlich der Türkei?

Deutschland hat eine besondere Verantwortung im Hinblick auf die Aggression der Türkei gegenüber Armenien. Das Deutsche Reich war enger Verbündeter des Osmanischen Reiches, als dieses einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern beging. Deutschland hat diesen Genozid 2016 anerkannt und steht auch deshalb in besonderer Verantwortung der Türkei und Aserbaidschan entschlossen entgegenzutreten, um zu gewährleisten, dass sich das unvorstellbare Leid nicht wiederholt.

Zur Person und zur deutsch-armenischen Juristenvereinigung David Shaverdov wurde 1986 in Jerevan geboren und kam mit sechseinhalb Jahren 1993 nach Deutschland. An der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studierte er Rechtswissenschaften und wurde im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts zum Dr. iur. promoviert. Heute ist er Rechtsanwalt im Bereich Gesundheits- und Medizinrecht und seit 2021 für die deutsch-armenische Juristenvereinigung tätig. Die Vereinigung hat sich der rechtlichen Aufklärung und der friedlichen Lösung des Konflikts um Bergkarabach und der Förderung der Zusammenarbeit armenischer und deutscher Juristen verschrieben. Zuletzt hatte sie Strafanzeigen über Kriegsverbrechen des aserbaidschanischen Militärs an die Bundesstaatsanwaltschaft übermittelt. Derzeit ist die gemeinnützige Vereinigung zusätzlich mit der Aufklärung über die jüngsten Angriffe auf armenisches Staatsgebiet beschäftigt.

Was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht? Längst ist die Rede von weitaus größeren Gebietsansprüchen, die Aserbaidschan realisieren will.

Leider wurde bislang nichts unternommen. Aserbaidschan könnte daraus schlussfolgern, dass weiterhin weggesehen wird, und den „großen Wurf“ wagen, nämlich zu versuchen, Armenien vollständig zu schlucken.

Es handelt sich diesmal offenbar um Angriffe auf souveränes armenisches Staatsgebiet und nicht um Kämpfe um die seit langem umkämpfte autonome Region Bergkarabach. Wie bewerten Sie auch auf Grundlage Ihrer Erfahrungen aus der Arbeit im Verein die deutsche Berichterstattung über den Krieg?

Aufgrund der ungenauen Berichterstattung wurde oftmals unterschlagen, dass Armenien selbst Ziel der aserbaidschanischen Angriffe ist. Überall las, hörte und sah man, es ginge wie 2020 um Bergkarabach. Genau wie in der Ukraine wird aber ein souveräner Staat angegriffen. Außerdem wird Russland immer wieder als Schutzmacht Armeniens dargestellt, obwohl das de facto offensichtlich nicht der Fall ist. Russland hat andere Probleme, als Armenien zu helfen und ist im Übrigen auch mit Aserbaidschan eng verknüpft, hat in diesem Konflikt also doppelseitige Interessen. Im Verein versuchen wir hier im Moment, neben unserer Arbeit an Strafanzeigen gegen das aserbaidschanische Militär aufgrund von Kriegsverbrechen, auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

Glauben Sie, dass neben der neu entstandenen Gas-Abhängigkeit von Aserbaidschan auch die Devise „Alles was Russland schadet, ist gut für die Ukraine und Europa“ eine Rolle spielt?

Ich kann es nur vermuten. Es ist jedenfalls schwer zu erklären, wie die schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen, die das aserbaidschanische Militär selbst auf Videos dokumentiert hat, um damit zu prahlen, so ignoriert werden können. Aus welchen Gründen auch immer bisher geschwiegen wurde: Jetzt ist der Zeitpunkt, um das zu ändern und mit einem Überdenken des Abkommens mit Aserbaidschan Druck aufzubauen – sonst könnte es ganz schnell gehen. Gestern Abend wurde schon wieder geschossen.