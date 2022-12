Gut die Hälfte der Politiker stammt aus der Elite: Das gefährdet die Demokratie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M.) posiert mit seinem Kabinett am Rande der Klausur für ein Gruppenfoto.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M.) posiert mit seinem Kabinett am Rande der Klausur für ein Gruppenfoto. dpa/Kay Nietfeld

Der Elitesoziologe und emeritierte Professor Michael Hartmann erforscht seit vielen Jahren, wie sich Macht vererbt und wer in Deutschland zu den Eliten gehört. In seinem 2018 erschienenen Buch „Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden“ lastet er den Eliten den Aufstieg der Populisten an.