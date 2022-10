Inzidenz in Berlin bei 441: Mehr Patienten in Krankenhäusern Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin am Donnerstag mit rund 441 angegeben. Vor einer Woche lag die Zahl der offiziell regis... dpa

Berlin -Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin am Donnerstag mit rund 441 angegeben. Vor einer Woche lag die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in sieben Tagen in Berlin bei 466. Deutschlandweit gab das RKI den Wert am Donnerstag mit 661,3 an.