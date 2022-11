Inzidenz in Berlin sinkt auf 150 - Weniger Klinik-Patienten Die Corona-Inzidenz für Berlin ist weiter zurückgegangen und die Zahl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern mit Corona-Infektion leicht gesunken. ... dpa

ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Die Corona-Inzidenz für Berlin ist weiter zurückgegangen und die Zahl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern mit Corona-Infektion leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Inzidenzwert am Donnerstag mit rund 150 an. Vor einer Woche betrug er 189, in den Wochen davor lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen noch bei über 300.