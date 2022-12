IOM: 27 Migranten in der Sahara verdurstet Vor 17 Monaten machte sich eine Gruppe von Migranten auf den Weg nach Libyen. Doch die Menschen kamen nie an. Sie verfuhren sich mit einem Auto in der Wüste,... dpa

ARCHIV - Seit 2014 sind laut IOM mehr als 5600 Migrantinnen und Migranten in der Sahara umgekommen oder verschollen (Symbolbild). Jerome Delay/AP/dpa

Genf -In der Sahara sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) die Leichen von 27 Migranten gefunden worden, die sich im Sommer 2021 auf den Weg Richtung Norden gemacht hatten. Die Menschen seien in der Wüste verdurstet, teilte die IOM in Genf mit. Unter ihnen waren vier Minderjährige.