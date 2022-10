Iran: Mindestens 15 Tote nach mutmaßlichem IS-Terroranschlag Immer wieder verüben sunnitische Dschihadisten Angriffe auf schiitische Muslime. Das könnte auch jetzt in der Großstadt Schiras der Fall gewesen sein. Derwei... dpa

Ein Einschussloch ist in einem zerbrochenen Glas der schiitischen Heiligstätte Schah Tscheragh zu sehen. dents' News Agency, ISNA/AP/dpa Mohammadreza Dehdari/Iranian Stu

Teheran -Bei einem Terroranschlag in der südiranischen Großstadt Schiras sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens 15 Menschen getötet worden. In der Millionenstadt sollen an der schiitischen Heiligstätte Schah Tscheragh zudem Dutzende weitere Menschen verletzt worden sein, berichtete das Staatsfernsehen. Augenzeugen zufolge gab es rund um den Schrein ein großes Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften.