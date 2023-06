Iris Burdinski und Jörg Schindler Potsdams neue Linken-Chefs

Potsdam -Die Linke in Potsdam hat eine neue Doppelspitze: Die 32-jährige Gewerkschaftssekretärin Iris Burdinski und der 51-jährige Arbeitsrechtsanwalt Jörg Schindler sind am Samstag auf einer Mitgliederversammlung als Vorsitzende gewählt worden, wie die Partei am Abend mitteilte. Der bisherige Vorsitzende Roland Gehrmann habe aus persönlichen Gründen nicht erneut kandidiert. Er hatte die Linke in Potsdam zuletzt allein geführt, da seine Co-Vorsitzende Marlen Block im Winter zurückgetreten war.

Burdinski erhielt bei der Wahl 86,25 Prozent, Schindler 82,50. Beide hatten keine Gegenkandidaten. Als neue stellvertretende Vorsitzende wurden Petra Perscheid und Tobias Woelki gewählt. Petra Pannicke wurde als Schatzmeisterin bestätigt, Steffen Lehnert als Kreisgeschäftsführer.

Burdinski griff in ihrer Rede SPD und Grüne in der Landeshauptstadt Potsdam an. Diese stünden regelmäßig auf der Bremse, auf sie könne man sich in Potsdam bei Klima- und Mieterschutz nicht verlassen. Diese beiden Themen müssten im anstehenden Kommunalwahlkampf der Linken eine zentrale Rolle haben.