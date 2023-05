Iris Spranger: Feuerwehr wird von Polizei geschützt

Berlin (dpa/bb) – -Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) haben kurz vor der Beginn der linken Demonstrationen die Feuerwehr in Neukölln besucht. „Wir wünschen unseren Einsatzkräften alles Gute für die Nacht und wir hoffen auf einen friedlichen 1. Mai“, sagte Wegner am Montagnachmittag. „Zur Zeit ist alles ruhig“, sagte Spranger. „Und wir hoffen sehr, dass wir das heute Abend dann auch noch berichten können.“

Laut Spranger wird die Feuerwehr, die in der Berliner Silvesternacht bei Ausschreitungen attackiert worden war, bei Einsätzen rund um die Demonstration von der Polizei geschützt. Wegner sagte, es sei traurig, dass dies notwendig sei.Für Wegner, der am Donnerstag im dritten Anlauf zum Regierungschef gewählt worden war, ist es das erste Mal, dass er den 1. Mai in seiner neuen Funktion erlebt. Auf die Frage, ob er nervös sei, sagte Wegner: „Ich bin so selten nervös und spätestens seit letztem Donnerstag noch weniger, muss ich Ihnen sagen. Es kann ja kaum noch schlimmer kommen“, sagte Wegner mit Blick auf die wackelige Wahl.Natürlich sei die Anspannung an einem 1. Mai immer groß, führte er aus. Das gilt laut Wegner gar nicht so sehr für ihn oder die Innensenatorin, sondern „für die Männer und Frauen vor Ort auf den Straßen“, die sich eventuell wieder Steinwürfen stellen müssten oder Feuerwerk an den Kopf bekämen. Er erinnerte auch daran, dass zu Silvester Feuerwehrleute in den Hinterhalt gelockt wurden. „Das macht mich nervös.“ Er bekräftigte den Wunsch, dass die Einsatzkräfte nach dem Abend sicher zu ihren Familien nach Hause kämen.