Irre ins Parlament? Sonneberg will nicht das Versuchskaninchen für die AfD sein

In Südthüringen könnte die rechtsextremistische AfD erstmals einen Landrat stellen. Zu Besuch bei Corona-Skeptikern und Kleingartenfreunden.

Also fährt man nach Sonneberg, Spot an und die Sinne scharf gestellt, weil alle gerade auf diesen Landkreis schauen. Als läge hier ein Kipppunkt. Als gäbe es von hier aus vielleicht kein Zurück mehr. Als könnte im schönen Südthüringen das passieren, wovor Politikseismografen warnen und was sich Faschisten erträumen: ein lokales Beben, dessen Nachbeben die bundesweit bröckelnden Brandmauern zum Einsturz bringt.