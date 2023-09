Islamische Mütze als Accessoire: Mann zusammengeschlagen

Berlin -Ein Mann, der eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire trug, ist von zwei Angreifern in Berlin-Neukölln offenbar aus fanatisch-religiösen Gründen krankenhausreif geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 34-Jährige, ein nichtmuslimischer Deutscher, bestellte sich am Sonntagabend in einem Lokal an der Schillerpromenade ein Bier, als zwei Männer dazu kamen und einer von ihnen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und die Kopfbedeckung entriss. Er forderte ihn seinem Bericht zufolge auf, sich vorher zu überlegen, welche Mütze er trage. Die Täter flüchteten mit der Mütze. Das Opfer wurde mit einer gebrochenen Nase, einer Platzwunde und einem gelockerten Zahn in eine Klinik gebracht.