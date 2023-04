Israel begeht 75. Gründungstag - Krise überschattet Feier Israel begeht das Jubiläum seiner Staatsgründung. Doch die Feiern werden überschattet vom heftigen Streit um die Justizreform, der seit Wochen andauert. Blei... dpa

Israelis stehen still und halten zwei Schweigeminuten ein, während die Sirenen zum jährlichen israelischen Gedenktag für gefallene Soldaten ertönen. Mahmoud Illean/AP

Tel Aviv -In Israel haben am Dienstagabend die Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung begonnen. In Jerusalem wurde die zentrale Veranstaltung eröffnet, bei der zwölf Fackeln entzündet werden. Sie symbolisieren die in der Bibel erwähnten zwölf Stämme Israels. Zudem waren in zahlreichen Städten Partys und Feuerwerke geplant.