Israel bereitet Kriegskabinett vor

Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben nach eigenen Angaben die Grenze zu Gaza wieder unter Kontrolle gebracht. Die Luftwaffe flog erneut massive Angriffe auf Gaza. Zehntausende Palästinenser befinden sich auf der Flucht. Die israelische Armee gab an, sie habe bisher mehr als 1300 Ziele getroffen und 4500 Raketen auf Gaza abgefeuert. Die Armee gab an, dass die Leichen von 1500 Hamas-Kämpfern auf israelischem Territorium gefunden worden seien und das Gebiet nahe der Grenze zu Gaza nun „mehr oder weniger sicher“ sei. Allerdings wurden auf die Küstenmetropole Tel Aviv und das Zentrum Israels Raketen abgefeuert. Es waren laute Explosionen des Raketenabwehrsystems Iron Dome zu hören. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Bewohner berichten von mehrfachem Luftalarm, sie wurden in kurzen Abständen aufgefordert, die Schutzräume aufzusuchen.

Es wird allgemein erwartet, dass eine Bodenoffensive in Gaza bevorsteht. Die israelische Regierung hatte am Montag die Bewohner von Gaza aufgefordert, die Region zu verlassen und über den einzigen Grenzübergang nach Ägypten zu flüchten. Am Dienstag schloss Ägypten den Übergang jedoch, und die israelische Regierung zog ihre Aufforderung zurück. In der historisch größten Mobilmachung des Landes wurden 300.000 Reservisten einberufen. Es gab jedoch Schwierigkeiten in der Logistik, weil die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu bis zum Dienstag nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Beobachter die Lage nicht im Griff hatte. So musste die Zivilbevölkerung Soldaten mit Lebensmitteln und Kleidung versorgen, wie die Mutter eines Reservisten der Berliner Zeitung berichtete. „Wir fühlen uns im Stich gelassen“, so die von vielen Seiten geäußerte Stimmung gegenüber der Regierung. Immerhin hatte die Armee am Dienstag die internen Schwierigkeiten überwunden und war Meldungen zufolge vollständig handlungsfähig. Die Lage ist für Israel besonders kritisch, weil die Feinde des Landes das interne Chaos naturgemäß genau beobachten. Der pensionierte General Yitzhak Brik sagte im Sender N12, Israel sehe sich der größten Bedrohung seit dem Unabhängigkeitskrieg gegenüber. Brit hatte bereits vor Monaten gewarnt, dass die israelische Armee nicht darauf vorbereitet sei, die Bevölkerung im Fall einer Invasion im eigenen Land zu schützen.

Die Bedrohung kommt indessen nicht nur von der Hamas. Der frühere israelische Premier Naftali Benett sagte, der Iran wolle Israel zermürben. Teheran warte nur darauf, dass die israelische Armee ihre Munition verbraucht habe, und werde dann die Hisbollah gegen Israel schicken.



Der extremreligiöse Flügel, dessen Minister in der Regel keinen Armeedienst geleistet haben, war nach dem Hamas-Angriff abgetaucht. „Wir haben keine politische Führung“, sagten Israelis. Die Regierung hatte sich zunächst mit internem Streit aufgehalten, die Knesset diskutierte unter anderem über religiöse Themen, als das Ausmaß der Hamas-Grausamkeiten bekannt wurde. Die Opposition forderte ein Kriegskabinett – und verzichtete auf Forderungen.

Der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir erklärte noch am Dienstagmorgen, er lehne die Bildung einer Notstandsregierung ab. Vor allem wollte er nicht aus diesem Sicherheitskabinett entfernt werden. „Die ehemaligen IDF-Chefs Benny Gantz und Gadi Eisenkot haben in diesem Konflikt keine geeigneten Fähigkeiten bewiesen, auf die sie sich stützen könnten. Sie sind an diesen Misserfolgen beteiligt“, sagte Ben-Gvir.

Im Lauf des Dienstagnachmittags gaben die Religiösen ihren Widerstand gegen ein Kriegskabinett schließlich auf. Sie beauftragten Netanjahu, mit der Opposition in Verhandlungen über solch eine Notstandsregierung einzutreten. In einem solchen Kabinett würden auch die ehemaligen Armeechefs Benny Gantz und Gadi Eisenkot dienen.

Die Vereinten Nationen (UN) haben die Konfliktparteien derweil zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufgefordert. Es gebe klare Anzeichen für Kriegsverbrechen, betonte eine Kommission des UN-Menschenrechtsrates in Genf laut dpa. „Zivilisten als Geiseln zu nehmen und als menschliche Schilde zu benutzen, sind Kriegsverbrechen.“ Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hat etwa 150 Menschen in den Gazastreifen entführt.

Die israelische Friedensaktivistin Raluca Ganea rief Deutschland gemeinsam mit Campact auf, als Vermittler zur Freilassung der Geiseln tätig zu werden. Die deutschen Bürger könnten „mithelfen, die Bundesregierung zu überzeugen, die dringend notwendige Rolle als Vermittlerin in dieser tödlichen Auseinandersetzung einzunehmen“. Deutschland habe bereits „in der Vergangenheit erfolgreich beim Austausch von Gefangenen und Geiseln zwischen Israel und der Hamas vermittelt“. Dies sei zum Beispiel im Fall des israelischen Soldaten Gilad Shalit gelungen, der von 2006 bis 2011 von der Hamas festgehalten wurde. Ganea: „Jetzt brauchen wir Deutschland einmal mehr. Denn es gibt zwei Optionen: Gaza angreifen und dem Erdboden gleichmachen, dabei Tausende unschuldige Menschen in Gaza töten und so jede Chance, die Geiseln, darunter auch einige deutsche Staatsbürger*innen, noch zu retten, zu zerstören. Oder die Rettung der Geiseln durch eine Austausch-Vereinbarung zu priorisieren.“

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, kritisierte jedoch auch Israel. Er sagte in Richtung der Regierung in Jerusalem, die von Israel angeordnete Abriegelung des dicht besiedelten Gazastreifens sei nicht mit dem Völkerrecht zu vereinbaren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert, einen humanitären Korridor zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einzurichten. Der Küstenstreifen am Mittelmeer ist rund 40 Kilometer lang und zwischen sechs und zwölf Kilometer breit. Bei den mehr als 900 von Hamas-Bewaffneten getöteten Israelis handelt es sich zum großen Teil um Zivilisten, zudem wurden mehr als 2800 Menschen in Israel verletzt.

Israel reagierte prompt und scharf auf die Kritik Türks. „Mehr als 900 unschuldige Israelis sind tot. Tausende sind verwundet. 260 wurden bei einem Musikfestival getötet. 100 wurden in einem einzigen Kibbuz ermordet. Und trotzdem kann der Hochkommissar sich nicht durchringen, diese barbarischen Taten als Terrorismus zu bezeichnen“, teilte die Vertretung Israels in Genf mit.