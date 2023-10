Der Schock ist noch immer groß nach den jüngsten Angriffen der Hamas auf Israel. Vielerorts in Deutschland wird der Toten der letzten Tage gedacht und israelische Flaggen als Solidaritätsbekundungen gehisst. „Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson“, verkündet die Außenministerin Annalena Baerbock und wiederholt damit ein Versprechen, das Angela Merkel 2008 in ihrer Rede vor der Knesset gab. Die deutsche Außenpolitik steht vor einer Reihe an Herausforderungen. Darunter auch, die in Israel gestrandeten deutschen Staatsbürger wieder sicher in ihre Heimat zurückzuholen.

In Israel befinden sich noch immer Tausende Deutsche, die einen Weg in ihre Heimat suchen. Unter ihnen auch Schulklassen. Die Rückholaktion verläuft schleppend – erst recht, wenn man auf anderen Staaten schaut.



Andere europäische Staaten haben ihre Rückholaktionen bereits abgeschlossen. Österreich setzte am Mittwoch Militärflugzeuge ein, um Menschen zunächst nach Zypern in Sicherheit zu bringen – von dort aus ging es mit Linienflügen zurück. Auch Polen hat Bürger mit Militärflugzeugen in Sicherheit gebracht, ebenso die ungarische Luftwaffe. Am Montag landete der dritte und letzte Militärflug in Budapest. 325 Menschen konnten so Israel verlassen, darunter auch Deutsche.

Bundesregierung setzt auf kommerzielle Airlines

Das Auswärtige Amt möchte bisher nicht auf die Bundeswehr setzen. Stattdessen werden Deutsche in Israel gebeten, sich bei der Elektronischen Erfassung Deutscher im Ausland, kurz Elefand, zu registrieren. Nur wer sich dort einschreibt kann Plätze auf den Sonderflügen buchen, die die Lufthansa am Donnerstag und Freitag auf Bitten des Auswärtigen Amts anbietet. Zuvor hatte das Luftfahrtunternehmen seine Flüge nach Israel aufgrund von Sicherheitsbedenken eingestellt.

Zusätzlich prüfe die Lufthansa, ob ab Sonntag wieder Linienflüge von Israel nach Deutschland flögen, heißt es auf der Website des Auswertigen Amts. Auch Easyjet ziehe die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in Betracht. Dann könnten Deutsche wieder reguläre Flüge buchen und sich eigenmächtig aus dem Land im Kriegszustand in Sicherheit bringen.

Kritik an Evakuierungsplänen der Bundesregierung

Dass die Bundesregierung nicht die Luftwaffe zur Evakuierung nutzt, traf vielerorts auf Unverständnis. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, griff im Gespräch mit t-online die deutsche Außenministerin scharf an: „Annalena Baerbock hat das verpennt“. Das Ministerium hätte viel früher prüfen können, „ob Militärmaschinen Menschen ausfliegen können“ und „mit Fluggesellschaften über Rückholmöglichkeiten sprechen sollen“, so der CDU-Politiker.



Weshalb dies nicht geschah, ist tatsächlich weiterhin unklar. In einem Interview mit dem ZDF-„jeute Journal“ blieb die Außenministerin eine klare Antwort schuldig. Auf die Frage, weshalb das Militär nicht fliege, verwies sie lediglich darauf, dass man „in so einer Situation Prioritäten setzen müsse und nicht nur eine Militärmaschine schicken“ könne.

Auf den Hinweis, dass an den Einsatz der Bundeswehr offenbar nicht gedacht sei, reagierte Baerbock ausweichend: „Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht.“ Sie verstehe, dass das eine furchtbare Situation sei, „aber wenn sie Hunderttausende Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren, wo Sie anfangen. Und das Effizienteste war für uns, die Ticketverbindungen direkt zu buchen.“

Erste Evakuierungsflüge landen in Frankfurt

Derweil kommen die ersten Deutschen sicher zurück. Sowohl mithilfe des Auswärtigen Amts als auch auf eigene Faust. Eine Jugendgruppe konnte etwa durch Zufall einen Flug nach Reykjavik ergattern und anschließend in ihre baden-württembergische Heimat zurückkehren. Andere werden, organisiert vom Auswärtigen Amt, mit Bussen nach Jordanien gefahren und fliegen von dort nach Deutschland, teils auch mit Zwischenlandungen in anderen Ländern. Die Rückholaktion deutscher Staatsbürger ist, wenn auch schleppend begonnen, in vollem Gange. Wie lange es dauern wird, bis alle Ausreisewilligen das Land verlassen haben werden, ist offen.