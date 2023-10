Ron Prosor war überpünktlich. Um 9.48 Uhr traf Israels Botschafter im Berliner Abgeordnetenhaus ein, begleitet unter anderem vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde und den Antisemitismusbeaufragten des Bundes und des Landes Berlin. Da trudelten die ersten Parlamentarier erst ein. Eine Rede später ging Prosor schon wieder. Der Terminkalender eines Diplomaten eines Landes im Krieg ist naturgemäß übervoll.



Um den Krieg in Nahost, aber auch um dessen Auswirkungen auf die Multikulti-Stadt Berlin ging es an diesem Donnerstagmorgen unter anderem in der einzigen Rede, der der 65-Jährige beiwohnte. Redner war Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner.

Der CDU-Politiker berichtete davon, dass es ihm „kalt den Rücken gelaufen ist“, als er am Mittwoch von dem Anschlag auf eine Synagoge an der Brunnenstraße in Mitte gehört habe. „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze auf das Herz unserer Stadt“, sagte Wegner, Berlin dürfe „kein Angstraum für Jüdinnen und Juden“ sein. Doch „unser Berlin ist stärker als Hass und Ausgrenzung“, sagte Wegner.

Den wohl größten Applaus vom Botschafter erhielt Wegner, als er sagte: „Das Selbstverteidigungsrecht, Existenzrecht und die Sicherheit Israels ist unverhandelbar.“ Und mit Blick auf die zahlreichen propalästinensischen und israelfeindlichen Demonstrationen fügte er hinzu: „Dieser Senat duldet keine Rechtfertigung, Verharmlosung, Relativierung, erst recht keine Verherrlichung des Terrors.“



Es sei ein „großes Glück“, dass es nach der Nazi-Zeit überhaupt wieder jüdisches Leben in Berlin gebe, es sei „Verpflichtung für uns alle“, dieses Leben zu schützen, sagte Wegner. Und es sei „eine Schande, was auf den Straßen passiert. Der Schandfleck nagt an unserer Stadt, er frisst sich fest, er brennt sich ein“.

Mit besonderer Spannung war der anschließende Auftritt des SPD-Fraktionschefs Raed Saleh erwartet worden. Der Spitzenpolitiker, 1977 als Flüchtlingskind im Westjordanland geboren und damit unmittelbar und persönlich konfrontiert mit den Auswirkungen des jahrzehntelangen Konflikts, fiel wegen Krankheit aus.

So kam Reinhard Naumann zu seiner Jungfernrede. Der langjährige Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf ist nun religionspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Als einziger berichtete Naumann Konkretes aus Israel. Er sei mehr als 20-mal dort gewesen, und bei diesen Besuchen sei ihm immer wieder „die wunderbare Vielfalt Israels begegnet“. Die allermeisten Menschen wünschten sich ein Leben in Frieden und keinen radikalreligiösen Kulturkampf. Das Gleiche gelte für die Menschen in Berlin, so Naumann.

Linke-Fraktionschefin Anne Helm richtete bei der Gelegenheit den Blick auf die eigene Partei. Sie sprach von „meinem langjährigen Genossen und jüdische Sozialisten“ Andrej Hermlin. Der bekannte Swing-Bandleader hat dieser Tage öffentlich über einen Austritt aus der Linken nachgedacht, weil er eine Relativierung der Schuld am aktuellen Konflikt beklagte. Wenn Hermlin „seinen Platz nicht mehr in unserer Mitte sieht, muss das meine Partei zum Nachdenken bringen“, sagte Helm.



Anschließend beschloss das Parlament eine Resolution, in der es auch heißt: „Das Abgeordnetenhaus von Berlin verurteilt den Terror der Hamas gegen Israel auf das Schärfste.“

Berliner Resolution: Die AfD und ein Linker stimmen nicht dafür

Fast alle Abgeordneten stimmten zu – außer der gesamten AfD-Fraktion und dem Linke-Abgeordneten Ferat Kocak. Die AfD fand die Resolution zu lasch, weil nicht deutlich genug die illegale Einwanderung als Ursache für Antisemitismus benannt worden sei.



Kocak sei der Abstimmung bewusst ferngeblieben, wie er sagte. Die Resolution sei ihm zu einseitig. Der Antrag benenne das Leid der Palästinenser durch die israelische Militäroperation mit keinem Wort, ließ der Neuköllner Abgeordnete mitteilen: „Obwohl bereits mehr als 4000 palästinensische Zivilist:innen seit dem 7. Oktober getötet wurden, unter ihnen auch Hunderte Kinder.“

Israels Botschafter: „Wir haben die Hamas unterschätzt“

Einer der vielen anschließenden Termine im Kalender des israelischen Botschafters war ein Gespräch mit Angehörigen entführter Deutsch-Israelis in der israelischen Botschaft. „Wir haben die Ideologie der Hamas verharmlost“, sagte Prosor. „Wir dachten: Das ist Kettengerassel, die meinen es nicht so. Wir haben versagt. Wir haben den jüdischen Staat gegründet, damit wir nie wieder solche Bilder sehen müssen.“ Prosor meint die Bilder der von der Hamas entführten, misshandelten, getöteten Israelis.