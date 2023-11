Die Regierung der USA ist offenbar bemüht, eine Lösung zur Deeskalation im Gaza-Krieg herbeizuführen. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte am Montag im iranischen Staatsfernsehen, dass die Vereinigten Staaten ein Ende der Kämpfe um den Gazastreifen anstreben. Er erklärte, dass „die Amerikaner uns in den vergangenen drei Tagen eine Nachricht geschickt haben, dass sie einen Waffenstillstand anstreben“. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken pendelt seit einigen Tagen zwischen den Hauptstädten der Region, nachdem er sich zuletzt am Sonntag mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, getroffen hat. Bisher ist bekannt, dass er eine „humanitäre Pause“ in den Kämpfen anstrebt. Israel lehnt jede Art der Waffenruhe ab und bereitet sich auf den Einmarsch in Gaza-Stadt vor.

Wie die Website Axios berichtet, hat das Weiße Haus CIA-Direktor William Burns in die Region entsandt. Burns traf am Sonntag in Israel ein. Es werde erwartet, dass er sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant, Mossad-Chef David Barnea und anderen hochrangigen Verteidigungs- und Geheimdienstbeamten trifft, sagten israelische Beamte laut Axios. Burns wird voraussichtlich auch Katar besuchen, das eine Schlüsselrolle bei den Gesprächen zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln spielt. Er will außerdem nach Ägypten reisen, das eine zentrale Rolle bei den Bemühungen spielt, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate wird Burns voraussichtlich ebenfalls besuchen. Ein amerikanischer Beamter sagte Axios, dass Burns’ Reise dazu diene, „Fragen von beiderseitigem Interesse zu besprechen, darunter die Lage in Gaza, die Unterstützung der Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln und die Verpflichtung der USA, staatliche und nichtstaatliche Akteure weiterhin von einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas abzuhalten“.

Die staatliche chinesische Global Time beobachtet eine „leichte Verschiebung“ in der Außenpolitik der USA. So sei Washington davon abgerückt, Israel seine bedingungslose Unterstützung zu gewähren. Stattdessen fordere die Regierung der Vereinigten Staaten nun „humanitäre Feuerpausen“. Doch sieht Peking aber keine grundsätzliche Neuausrichtung. Das Blatt analysiert: „Obwohl die Zahl der Todesopfer in Gaza von Tag zu Tag stark ansteigt, wird die Anpassung der USA durch ihre Forderung vorangetrieben, ihre globale Hegemonie zu bewahren, und die Biden-Regierung wird die militärische und wirtschaftliche Hilfe für Israel nicht einstellen.“ Auch das „Versprechen, Israel zu schützen“, werde sich nicht ändern. Damit könne Israel „seine Operation in Gaza fortsetzen und den internationalen Druck ignorieren“, schlussfolgert die Global Times.

Während sie Gespräche führen, bauen die Vereinigten Staaten ihre Militärpräsenz in der Region aus. Die USA haben seit dem 7. Oktober mehr als 17.200 Militärangehörige in den Nahen Osten geschickt oder umgeleitet. Dazu gehören 12.000 Seeleute der Flugzeugträger „USS Ford“ und „Eisenhower“, 4000 Seeleute und Marinesoldaten der Bataan-Amphibieneinsatzgruppe sowie 1200 in der Region stationierte Soldaten.



Außenminister Antony Blinken hat im Rahmen seiner mehrtägigen Nahost-Reise auch seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara getroffen. Dabei habe man unter anderem über die Ausweitung humanitärer Hilfe, die Verhinderung der Ausweitung des Konflikts auf die Region und mögliche Wege zu dauerhaftem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern gesprochen, sagte Blinken nach dem Treffen am Montag. Den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der Israels Vorgehen im Gazastreifen als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt hatte, traf Blinken nicht.

In der Türkei gibt es erheblichen Widerstand gegen die Involvierung der USA. Am Wochenende kam es dort vor dem amerikanischen Militärstützpunkt Incirlik zu Ausschreitungen. Etwa 5000 propalästinensische Demonstrierende und Hamas-Anhänger hatten sich versammelt, um gegen die Politik der USA im Nahostkonflikt zu demonstrieren. Am Sonntagmorgen setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein.

Im Libanon sind am Sonntag laut AFP vier Angehörige eines Journalisten getötet worden. Nach Angaben libanesischer Staatsmedien sind sie bei einem israelischen Angriff getötet worden. Bei drei der Getöteten handle es sich um Kinder, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Sonntag. Der Journalist, der am Steuer seines Autos saß, wurde demnach verletzt. Seine Angehörigen waren ihm den Angaben zufolge in einem anderen Fahrzeug gefolgt, als sie getötet wurden.



Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Sonntagabend, Ziele der Hisbollah-Miliz im Norden seien als Reaktion auf einen Angriff mit Panzerabwehrraketen angegriffen worden, bei dem ein israelischer Zivilist getötet worden sei. Nähere Angaben zum Ort machte er nicht. Zu den von Israel getroffenen Zielen gehörten „Fahrzeuge“. (mit dpa und AFP)