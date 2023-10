Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Mittwoch die radikal-islamische Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. „Der Westen betrachtet die Hamas als eine terroristische Organisation. Die Hamas ist keine Terrororganisation, sie ist eine Gruppe von Befreiungsmudschahedin, die versuchen, ihr Land zu schützen“, so der türkische Präsident in seiner Rede vor Abgeordneten seiner AK-Partei.



Erdoğan äußerte sich über Israel und die westlichen Länder wie folgt: „Israel, du verhältst dich nicht wie ein Staat. Der Westen schuldet euch eine Menge. Aber die Türkei schuldet euch gar nichts. Euer Vorgehen ist unmenschlich.“

Erdoğan sagt Israel-Besuch ab

Zuvor hatte die Türkei einen Normalisierungsprozess mit Israel angestrebt. Eines der drängendsten Themen für die israelische Seite war die Einstellung der Unterstützung für die Hamas durch die Regierung Erdoğan. Medienberichten zufolge forderte die türkische Regierung am 7. Oktober die Hamas-Führung auf, die Türkei zu verlassen.

Unter großem Beifall der Parteivertreter sagte Erdoğan: „Wir hatten vor, Israel zu besuchen, wir haben das abgeblasen.“ Erdogan fand auch harte Worte für Premierminister Netanjahu und sagte: „Einmal in meinem Leben habe ich diesem Mann namens Netanjahu die Hand geschüttelt. Sie haben meinen guten Willen missbraucht.“ Bezüglich Israels Bombardierung des Gazastreifens fand Erdoğan die schärfsten Worte in seiner Rede: „Israels Angriffe auf Gaza sind ein Zeichen von Mord und Geisteskrankheit.“ Abgeordnete riefen: „Nieder mit Israel“ und „Gott ist groß!“