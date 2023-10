Keine Reden. So stand es auf der Ankündigung zu einer Mahn- und Gedenkwache vor der Synagoge am Fraenkelufer am frühen Freitagabend. Ein Zeichen sollte gesetzt werden, eines der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und auch des Schutzes für Berliner Juden, die seit dem Beginn des terroristischen Angriffs von Palästinensern auf Israel am Sonnabend noch vielfach unter Schock stehen.



Und tatsächlich war auf der kleinen Straße in der Nähe des Schlesischen Tors keine Bühne aufgebaut, stand nirgends ein Mikrofon. Doch natürlich war es nicht still. Es gab so viel zu reden. Zu sehr steckten die erschütternden Nachrichten und die grausamen Bilder der vergangenen Tage den Menschen in den Knochen.

Berliner Synagoge: 350 Menschen üben gelebte Solidarität

Einige Stunden nach dem Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Synagoge waren mehrere Hundert Menschen nach Kreuzberg gekommen, die Polizei sprach von bis zu 350. Unter ihnen waren zahlreiche Politiker aus Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Der Berliner Senat durfte sich durch Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) vertreten fühlen, die Bundesregierung durch Familienministerin Lisa Paus (Grüne).

Bundesministerin Lisa Paus im Gespräch mit Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Carsten Koall/dpa

Den Betrachtern bot sich das Bild einer ziemlich bunten Berliner Mischung. Einige Menschen hatten Kerzen dabei oder Fahnen und Schilder mit Davidstern. Aber es waren recht wenige. Auf Plakaten war „Jewish life matters“ zu lesen, eine Frau mit einem „Never again is now“-Schild war ein beliebtes Fotomotiv. Am Zaun zum Gotteshaus hingen Fotos von einigen der Geiseln, die die Terrororganisation Hamas bei ihrem ersten Überraschungsangriff genommen hatte und deren Schicksal bis heute ungeklärt ist.



Und dann war da noch Dervis Hizarci von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Der Berliner Türke lief durch die Menge und verteilte Baklava, „um den Ruf des Baklava zu retten“, wie er sagte, der türkischen Gastfreundschaft.



Für Nina Peretz vom Verein der Freunde der Synagoge war es nach eigenen Worten „ein fast schon unbeschreiblich wertvoller“ Abend. Dabei wirkte sie fast ein wenig ungläubig. „Ich habe eine einzige Person angeschrieben und das angeregt – und das ist das Ergebnis“, sagte sie mit Blick auf die Menge.

Berliner Juden: „Maßlose Angst“ vor den weltweiten Drohungen der Hamas

Es sei „mehr als ein Zeichen. Es ist eine ganz klare Handlung, dass sich Menschen vor unsere Synagoge stellen und sie damit schützen“, sagte sie im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Das sei so nötig, so wichtig, denn: „Meine Leute haben alle Angst, zum Gottesdienst zu gehen.“ Viele seien „erschüttert, wie noch nie“. Und nach dem Schock, der Trauer, der Verzweiflung, so Peretz, habe sich „eine maßlose Angst“ breitgemacht, geschürt durch den weltweiten Aufruf der Hamas zu einem „Tag des Zorns“ und zur Gewalt gegen jüdische Einrichtungen, jüdisches Leben.

Berliner Synagoge: Das Thema der heutigen Predigt war Hoffnung

Später wollte Nina Peretz in die Synagoge gehen zum Singen und Beten. Das Thema der Predigt an diesem Abend: Hoffnung. „Wir leben hier, wir gehen auch nirgendwo hin“, sagte sie.



Hoffnung gibt es auch für den Wiederaufbau des erst von den Nationalsozialisten bei den Novemberpogrome von 1938 und später im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Hauptgebäudes der Synagoge. Timur Husein, CDU-Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus, unterstützt diesen Wiederaufbau seit Jahren tatkräftig.

An diesem Abend der Trauer, der Furcht aber auch des Durchhaltewillens hatte Husein eine gute Nachricht parat. Das Abgeordnetenhaus stellt für das Jahr 2024 zwei Millionen Euro für den Neubau bereit und im Jahr darauf acht Millionen Euro.



Gefragt nach seiner Motivation, an diesem Abend zum Fraenkelufer gekommen zu sein, antwortete Husein: „Als gebürtiger Kreuzberger bin ich selbstverständlich bei meinen Kreuzberger Juden.“