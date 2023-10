Der Nahostkonflikt ist eines der wenigen Themen in der türkischen Politik, bei dem die religiös-konservativen und die linken Parteien auf Gemeinsamkeiten stoßen. Während der regierende Block eindeutige Erklärungen vermeidet, scheint sich die größte Oppositionspartei noch nicht von der Verwirrung nach der Wahlniederlage erholt zu haben.

Nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel richtet sich der Blick der Weltöffentlichkeit auf den Nahen Osten. Der türkische Präsident Erdogan, der sich während seiner gesamten Amtszeit intensiv mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt befasst, richtete an beide Seiten Botschaften der Mäßigung. Erdogan, der sich bereits mit Führern beider Konfliktparteien traf, betonte, dass er sich um einen Waffenstillstand bemühe.

Der Führer der größten Oppositionsfraktion, Kemal Kılıçdaroğlu, erklärte, dass er immer auf der Seite Palästinas stehe und dass der Frieden erreicht werden müsse. Auch die zweitgrößte Oppositionspartei kritisierte den Terroranschlag, ohne den Namen der Hamas zu nennen, und erklärte, die gerechte Sache Palästinas dürfe nicht durch terroristische Akte beschmutzt werden. Während viele rechte Parteien ihre Unterstützung für Palästina bekundeten, erklärten linke Parteien, sie seien gegen die Todesopfer, unterstützten aber stets den Kampf Palästinas. Auch sie nannten die Hamas nicht beim Namen.

Erdogan fordert Israel zum Einlenken auf

Das neueste Kapitel im israelisch-palästinensischen Konflikt begann am 7. Oktober mit dem überraschenden Angriff der Hamas. Bisher verloren mehr als 1000 Israelis ihr Leben und 2616 wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Auf palästinensischer Seite gibt es mehr als 700 Tote und über 4000 Verletzte.



Während das Ausmaß des Konflikts und die Opfer unter der Zivilbevölkerung in der Türkei tiefe Besorgnis auslösen, betreibt Präsident Erdogan aktiv diplomatische Bemühungen. Erdogan, der zunächst sowohl die Hamas als auch die israelische Seite zur Vernunft aufrief, telefonierte mit dem israelischen Präsidenten Herzog und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Er rief beide Seiten auf, Ruhe zu bewahren.

Erdogan, der nach dem Ministerratstreffen seine umfassendste Erklärung abgab, sagte, dass Israel Druck auf Palästina ausübe, die Sicherheit von Leben und Eigentum missachte und dessen Entwicklung verhindere; infolgedessen verschärften sich die Konflikte. Er forderte Israel auf, die Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen, und erklärte, die unverhältnismäßigen Luftangriffe auf den Gazastreifen seien nicht hinnehmbar. Außerdem fügte der türkische Präsident folgende Erklärung hinzu: „Wenn es bei den Aktionen gegen israelische Städte zu ähnlichen Szenen käme, würden wir sie definitiv nicht gutheißen.“ Er kündigte an, dass die Türkei für alle Arten der Vermittlung offen sei, auch für einen Gefangenenaustausch.

„Palästina ist ein Land, das seit langem nach Rechten strebt“

Kılıçdaroğlu, dessen sozialdemokratische CHP bei den Parlamentswahlen im Mai 25 Prozent der Stimmen holte, gab eine kurze Erklärung ab: „Palästina ist ein Land, das seit langem nach Rechten strebt. Ich bin immer auf der Seite des palästinensischen Volkes. Wir wollen niemals einen Krieg. Im Rahmen demokratischer Maßnahmen sollten auch internationale Organisationen eingreifen, um den Frieden zu sichern und dem palästinensischen Volk seine Rechte zu geben.“ Mit dieser Aussage verzichtete der sozialdemokratische Parteivorsitzende auf die Verwendung des Begriffs „Hamas“, wie auch sein größter Rivale Erdogan. Von der CHP-Führung, die nach der Wahlniederlage mit Rücktrittsforderungen beschäftigt war und sich auf den Parteitag vorbereitete, gab es keine schriftliche Erklärung.

Devlet Bahçeli, Vorsitzender der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), der drittgrößten Partei des Landes und Koalitionspartner Erdogans, sagte: „Wir sind traurig, dass Hunderte von unschuldigen Zivilisten starben und Hunderte verletzt wurden. Es kann keine Entschuldigung für zivile Opfer geben. Es ist inakzeptabel, wehrlose Menschen ins Visier zu nehmen.“ Vermittler sollten eingreifen. Dies sei die vorrangige Aufgabe der internationalen Arena, sagte er. Bahçeli betonte, die wichtigste Voraussetzung für den Frieden sei die Zweistaatenlösung.

Die İYİ-Partei, eine weitere rechtsgerichtete nationalistische Partei wie die Partei der Nationalistischen Bewegung, kritisierte den Terroranschlag der Hamas, ohne deren Namen zu nennen. Die Vorsitzende der İYİ-Partei, Meral Akşener, erklärte, es sei nicht richtig, dass die gerechte Sache Palästinas durch Terrorakte verunreinigt werde, und erklärte, man stehe an der Seite des palästinensischen Volkes. Akşener sagte: „Ich fordere die israelische Regierung auf, mit gesundem Menschenverstand zu handeln, und hoffe, dass das Umfeld der Gewalt so bald wie möglich vermieden wird.“

Arbeiterpartei nennt Hamas „Widerstandskräfte aus dem Gazastreifen“

Sozialistische und kommunistische Parteien gestalteten ihre Politik im Allgemeinen so, dass sie Israel offen die Schuld gaben. Die Arbeiterpartei der Türkei, eine der größten Parteien des linken Flügels, bezeichnete die Hamas in ihrer schriftlichen Erklärung als „Widerstandskräfte aus dem Gazastreifen“ und erklärte, sie stehe an der Seite des palästinensischen Volkes. In ihrer schriftlichen Erklärung sagte die Partei: „Wir wissen, dass die Seite, die den Krieg dem Frieden vorzieht, die Zionisten sind. „Andererseits sind Angriffe auf Zivilisten unter allen Umständen, auch unter Kriegsbedingungen, inakzeptabel“, sagte er.



Die linke SOL Parti gab folgende Erklärung ab: „Die wirkliche Verantwortung für den Krieg, der von den besetzten Häusern der Palästinenser ausging und sich auf israelisches Gebiet ausbreitete, tragen wieder einmal der Zionismus und sein Unterstützer, der amerikanische Imperialismus.“



Die Saadet Partisi, eine rechtskonservative Oppositionspartei, hielt die Angriffe der Hamas für gerechtfertigt und erklärte: „Die von der Hamas gegen die jahrelange Besatzungspolitik und die brutalen Angriffe des Terrorstaates Israel eingeleitete Operation ‚Aqsa-Flood‘ sollte ebenfalls im Rahmen des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstverteidigung betrachtet werden“.