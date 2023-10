Israel-Hamas-Krieg: Angst vor „Cancel Culture“ unter Berliner Studenten

Studenten tickten schon immer politisch. Deshalb wäre es eigentlich zu erwarten, dass sich Studenten an Berliner Universitäten zum Krieg zwischen Israel und der Hamas in aller Klarheit äußern. Vor Ort bietet sich jedoch ein anderes Bild: Viele Studenten wollen mit der Berliner Zeitung entweder anonym oder gar nicht reden.



Ein junger Halb-Israeli, der sich nach eigener Aussage „nicht als Israeli identifiziert“, sagt dieser Zeitung am Rande einer Judaistik-Vorlesung, in den westlichen Medien gebe es eine „einseitige Perspektive“. Der Mann will seinen Namen nicht nennen. Er sagt, man müsse sich anschauen, „woher der Widerstand der Palästinenser“ komme. Das rechtfertige die Taten der Hamas nicht, aber eine Eskalation durch Israel sei auch keine Lösung, sagt er.