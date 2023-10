Von Jerusalem kommend fährt man die Route 443 entlang und muss den Maccabim-Checkpoint passieren, wo vor zwei Monaten ein israelischer Soldat bei einem Anschlag durch einen Palästinenser getötet worden war. Nach einigen weiteren Kilometern gelangt man an einen weiteren Checkpoint, er ist das einzige Eingangstor zur Siedlung Modi’in Illit im Westjordanland. Davor stehen drei bewaffnete Männer, einer davon ist ein Soldat. Ein Betonklotz dient als Deckung bei möglichen Angriffen. Am Freitagabend wird der Stadteingang geschlossen, am Samstagabend wieder geöffnet – am Shabbat gibt’s hier kein Durchkommen.