Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die israelische Nachrichten-Website Mekomit ein Dokument, das angeblich vom israelischen Geheimdienstministerium verfasst wurde. Die Autoren legen einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vor, der darin gipfelt, die Bevölkerung auf die ägyptische Sinai-Halbinsel umzusiedeln. Am Montag bestätigte die israelische Regierung die Echtheit des Dokuments.



Zuerst wurde das Dokument in einer WhatsApp-Gruppe veröffentlicht, in der sich Israelis austauschen, die die Wiedererrichtung israelischer Siedlungen im Gazastreifen, fast zwei Jahrzehnte nach deren Räumung, und die Umsiedlung der in Gaza lebenden Palästinenser befürworten.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erklärte, bei dem Dokument handele es sich um ein „Konzeptpapier“. Die Existenz des Papiers bedeutet also nicht unbedingt, dass die darin enthaltenen Empfehlungen tatsächlich von der israelischen Regierung in Betracht gezogen werden. Die Vorschläge werden jedoch offenbar in israelischen Regierungskreisen diskutiert. Sie könnten das Leben der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens grundlegend verändern.

Was in dem Dokument steht

Das zehnseitige Dokument ist auf den 13. Oktober datiert, es wurde also eine Woche nach dem von der Hamas verübten Massaker in Südisrael herausgegeben. In dem Papier werden drei Optionen für die Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende der Militäroperation untersucht. Die soll die Terrororganisation zerstören, wie auch Netanjahu erklärte.

Die drei Optionen Option A: Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) regiert.

Option B: Die Bevölkerung verbleibt im Gazastreifen und es entsteht eine lokale arabische Behörde.

Option C: Die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen in den Sinai.

In dem Dokument wird deutlich, was die Autoren für die praktikabelste Option halten: „Option C – Die Option, die langfristig positive strategische Ergebnisse für Israel bringen wird und eine durchführbare Option ist“, heißt es. Konkret wird empfohlen, dass Israel während des Krieges „die Zivilbevölkerung auf die Sinai-Halbinsel evakuiert“, Zeltstädte und später dauerhafte Städte im nördlichen Sinai errichtet, die die vertriebene Bevölkerung aufnehmen, und schließlich „eine sterile Zone von mehreren Kilometern ... innerhalb Ägyptens schafft und die Rückkehr der Bevölkerung zu Aktivitäten/Wohnsitzen in der Nähe der Grenze zu Israel [verhindert].“

„Keine Hoffnung auf Rückkehr“

In dem Dokument wird eine Kampagne vorgeschlagen, die der Bevölkerung des Gazastreifens klarmachen soll, dass dies ihre einzige realistische Option ist, „um deutlich zu machen, dass es keine Hoffnung auf eine Rückkehr in die Gebiete gibt, die Israel bald besetzen wird, unabhängig davon, ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht“.

Die Verfasser sind sich darüber im Klaren, dass ein solcher Plan international für heftige Reaktionen sorgen würde. Option C erfordere „die Entschlossenheit der politischen Ebene angesichts des internationalen Drucks, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Vereinigten Staaten und weiterer israelfreundlicher Länder für dieses Vorhaben liegt.“ Die Autoren sind der Meinung, dass „diese Option langfristig eine breitere Legitimität erlangen wird“.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan.

Seitens der Palästinensischen Autonomiebehörde gibt es bereits einen Aufschrei – man befürchtet eine neue „Nakba“. So nennen Palästinenser die massive Vertreibung ihres Volks im Zusammenhang mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. „Wir sind gegen einen Transfer an welchen Ort auch immer, in welcher Form auch immer, und wir betrachten dies als eine rote Linie, deren Überschreitung wir nicht zulassen werden“, sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, der Nachrichtenagentur Associated Press. „Was 1948 geschehen ist, darf sich nicht wiederholen.“

Aufrufe an die Bevölkerung des Gazastreifens, nach Süden zu gehen

Das Büro von Benjamin Netanjahu besteht darauf, dass es bislang keine offizielle Diskussion über den „Tag danach“ für den Gazastreifen gegeben habe. Das Geheimdienstministerium sei nicht für die Gestaltung der Politik zuständig und die von ihm erstellten Dokumente seien nicht verbindlich.

Der Vorschlag enthält jedoch Elemente, die vor Ort bereits Realität werden: In der ersten Phase soll die Bevölkerung des Gazastreifens „nach Süden evakuiert“ werden, wobei sich die Luftangriffe auf den nördlichen Gazastreifen konzentrieren sollen. Obwohl es mehrere Luftangriffe im Süden gegeben hat, hat die israelische Armee die Bevölkerung des Gazastreifens mehrfach aufgefordert, sich „temporär“ nach Süden zu begeben.

Die zweite Phase sieht einen Einmarsch in den Gazastreifen von Norden nach Süden vor, mit dem Ziel, die unterirdischen Tunnel und Bunker der Hamas zu zerstören. Obwohl die lang erwartete Bodenoffensive noch nicht begonnen hat, sind die IDF bereits mehrfach in den Gazastreifen vorgedrungen, und es kam zu schweren Kämpfen mit Terroristen.

Ägypten will keine Flüchtlinge aus Gaza, Netanjahu sucht nach Anreizen

Ägypten selbst hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen strikt abgelehnt. Am 1. November, mehr als drei Wochen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel, öffnete das Land zum ersten Mal den Grenzübergang Rafah, um einer kleinen Anzahl von verletzten Palästinensern aus Gaza und Inhabern ausländischer Pässe die Einreise nach Ägypten zu ermöglichen.

Mehreren Berichten zufolge hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versucht, die Staats- und Regierungschefs der EU davon zu überzeugen, Druck auf Ägypten auszuüben, damit das Land Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnimmt. Nach Angaben der Financial Times haben europäische Länder, darunter Frankreich und Deutschland, den Vorschlag jedoch als unrealistisch abgelehnt.



Einem Bericht von Yedioth Ahronoth, einer der auflagenstärksten israelischen Zeitungen, zufolge spielte die israelische Regierung sogar mit dem Gedanken, die Weltbank dazu zu bringen, Ägypten im Gegenzug für die Aufnahme der Flüchtlinge einen großen Teil seiner Schulden zu erlassen.



