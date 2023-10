Israel im Krieg: Es ist die schlimmste Krise seit 50 Jahren

Israel ist im Krieg. Am Samstagmorgen wurde das Land von einer nie dagewesenen Gewaltwelle überrollt. Terroristen der Hamas sollen zu Hunderten die israelischen Grenzanlagen zum Gazastreifen überquert haben. Bilder israelischer Nachrichtenagenturen zeigen, wie schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer ungehindert auf Pick-up-Trucks durch Städte und Dörfer in Südisrael fahren und dabei eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Durch einen massiven Raketenbeschuss soll zudem die israelische Raketenabwehr Iron Dome überwunden worden sein. In Israels Norden hat die dem Iran nahestehende und vom Libanon aus operierende Hisbollah die Angriffe am Sonntag mit weiterem Raketenbeschuss flankiert.

Am frühen Sonntagnachmittag wurden mehr als 600 tote Israelis gezählt, Tausende wurden verletzt. Eine bisher unbekannte Anzahl israelischer Staatsbürger wurde darüber hinaus von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. Auf der Plattform X (vormals Twitter) wird das Ausmaß des Grauens erahnbar: Verängstigte israelische Zivilisten und Soldaten werden unter Triumphgeheul der umstehenden Palästinenser entführt und blicken einer ungewissen Zukunft entgegen. Ein besonders bedrückendes Video zeigt einen vier bis fünf Jahre alten israelischen Jungen, der unter Aufsicht eines Erwachsenen von einer Gruppe von palästinensischen Kindern bedrängt, geschlagen und als „dreckiger Jude“ verspottet wird. Ein anderer Film zeigt eine Seniorin, die auf einem Golfwagen durch die Straßen des Gazastreifens gefahren wird.

Auch eine Deutsche wurde wohl Opfer der Hamas

Mit Shani Louk soll sich auch eine deutsche Staatsbürgerin unter den Opfern befinden. Die Mutter der jungen Frau hat sie an ihren Tätowierungen erkannt. Ein Video zeigt, wie ihr entkleideter Körper auf einem Wagen der Hamas abtransportiert und dabei von Bewohnern des Gazastreifens bespuckt wird. Ob sie noch lebt, ist nach wie vor ungeklärt. Louk hatte zuvor ein Festival im Süden Israels besucht, das von Terroristen gestürmt wurde. Im Nachrichtensender Al Jaazera gab ein Sprecher der Hamas bekannt, dass man die entführten Israelis als „Kriegsgefangene“ betrachte – derzeit gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass die Hamas den völkerrechtlich anerkannten Schutzanspruch von Kriegsgefangenen achten wird. Bei ihrer Propaganda bedient sich die Hamas einer besonders drastischen Bildsprache, die ihre Gewaltexzesse gegen unbewaffnete Zivilisten nicht etwa verschleiert, sondern ostentativ zelebriert. Erinnerungen an die Gräueltaten des Islamischen Staates in Syrien werden wach. Es dürfte den Letzten klar werden: Die Gründungscharta der Hamas, die zur Vernichtung des jüdischen Staates aufruft, ist keine Folklore, sondern bitterer Ernst.

Soldaten stehen am 8. Oktober 2023 vor einer israelischen Polizeistation, die bei den Kämpfen am Vortag zur Vertreibung der dort stationierten Hamas-Kämpfer beschädigt wurde. Jack Guez/AFP Von militanten Palästinensern aus Gaza abgefeuerte Raketen werden in den frühen Morgenstunden des 8. Oktober 2023 vom israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. Eyad Bab/AFP Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen steigt Rauch aus einem Wohnhaus in Aschkelon. Ilia Yefimovich/dpa Palästinenser feiern an einem zerstörten israelischen Panzer am Zaun des Gazastreifens. Hassan Eslaiah/AP Bewaffnete Palästinenser transportieren am 7. Oktober 2023 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen eine angeblich gefangene israelische Frau auf einem Motorrad. AFP Israelische Rettungsteams evakuieren am 7. Oktober 2023 eine verwundete Person in der Nähe der südlichen Stadt Sderot, nachdem die Hamas einen groß angelegten Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte. Menahem Kahana/AFP Palästinenser überqueren den Grenzzaun zu Israel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen mit einem Bagger. ZUMA Press Wire/Imago Israelische Sicherheitskräfte versammeln sich vor einem Gebäude in Tel Aviv, nachdem dieses am 7. Oktober 2023 von einer Rakete getroffen wurde. Jack Guez/AFP Eine Anwohnerin steht mit einem israelischen Soldaten in der Nähe einer abgesperrten israelischen Polizeistation, die bei den Kämpfen am Vortag zur Vertreibung der dort stationierten Hamas-Kämpfer beschädigt wurde. Menahem Kahana/AFP Journalisten gehen hinter Autos in Deckung, während israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern in der Nähe des Kibbuz Gevim nahe der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober 2023 in Stellung gehen. Oren Ziv/AFP Tel Aviv: Menschen betrachten die Schäden einer aus dem Gazastreifen abgefeuerten Rakete. Moti Milrod//AP Ein Mitglied der israelischen Polizei ist in Aschkelon, Südisrael, am 7. Oktober 2023 zu sehen. Ilan Assayag/Xinhua/Imago Ein israelischer Soldat ruht sich auf einer Artilleriekanone aus, während sein Kamerad an einem ungenannten Ort im Norden Israels an der Grenze zum Libanon Wache steht. Jalaa Marey/AFP Menschen begutachten die Zerstörung durch israelische Luftangriffe in Gaza-Stadt. Omar Ashtawy/APA/Imago Menschen stehen auf einem Dach und sehen zu, wie am 7. Oktober 2023 während eines israelischen Luftangriffs ein Feuerball und Rauch über einem Gebäude in Gaza-Stadt aufsteigen. Mahmud Hams/AFP Kinder spielen in der Ruine einer zerstörten Moschee in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Said Khatib/AFP Palästinenser, die vor israelischen Luftangriffen fliehen, suchen am 8. Oktober 2023 Zuflucht in einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule in Gaza-Stadt. Mohammed Abed/AFP Bewaffnete Palästinenser transportieren eine gefangene israelische Frau aus dem Kibbuz Kfar Azza in den Gazastreifen, am Samstag, 7. Oktober 2023. Hatem Ali/AP 1 / 18

Die Attacken sind Israels 9/11

Der Zeitpunkt des Angriffs dürfte nicht zufällig gewählt sein: Für Israel handelt es sich um die schlimmste Krise seit dem Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren. Beobachter sprechen von Israels 9/11. Die israelische Luftwaffe flog noch am Samstag zahlreiche Angriffe auf Einrichtungen der Hamas im Gazastreifen. „Wir sind im Krieg, und wir werden gewinnen“, sagte Israels Premier Benjamin Netanjahu in einer Botschaft an die Israelis. „Der Feind wird einen noch nie dagewesenen Preis zahlen.“ Die martialische Sprache des Premiers kann nicht über das sicherheitspolitische Debakel für seine Regierung hinwegtäuschen, die die Gefahr durch die Hamas offenbar völlig unterschätzt hat. So sollen sich am Samstag nicht genügend Brigaden der israelischen Streitkräfte (IDF) in der Nähe des Gazastreifens aufgehalten haben, um auf die Attacken der Hamas schnell reagieren zu können.

Ein Großteil der israelischen Bodentruppen wurde im Norden des Landes sowie im Westjordanland, auch bekannt als Judäa und Samaria, disloziert. Inzwischen wurden zahlreiche gepanzerten Kräfte in den Süden verlegt. Schon durch die Vielzahl an Entführungsopfern wird eine Bodenoffensive der IDF im Gazastreifen in den kommenden Tagen immer wahrscheinlicher. Das mögliche Kalkül der Hamas: Durch die brutalen Bilder der kriegerischen Auseinandersetzung soll der nahende Friedensschluss zwischen Saudi-Arabien und Israel sabotiert und ihre eigene zunehmende internationale Isolation zulasten der Bewohner des Gazastreifens überwunden werden.

Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt schaut am Samstagabend Fußball

Es spricht einiges dafür, dass der Ernst der Situation im Bundeskanzleramt noch am Samstagabend verkannt wurde. So beglückwünschte Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) in einem inzwischen gelöschten Posting seinen Hamburger Heimatverein FC St. Pauli zum 5:1-Sieg über Nürnberg: „Auch wenn es angesichts des Krieges nur eine Randnotiz ist – was für ein geniales Spiel, was für ein Team.“ Schmidt gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und ist im Kanzleramt unter anderem für die Koordination der deutschen Geheimdienste verantwortlich.

Dass Schmidt am Samstagabend Zeit fand, ein Fußballspiel zu schauen, muss vor diesem Hintergrund überraschen. Schließlich hat die aktuelle Krise auch geopolitische Implikationen: Als wichtigster Unterstützer der Hamas gilt der Iran, der die Terrorgruppe mit Drohnen und Waffen versorgt hat, um die israelischen Streitkräfte aufzureiben. Ein Krieg zwischen Israel und dem Iran hätte auch drastische Folgen für Deutschland. Ein Drittel der globalen Erdölproduktion wird am persischen Golf abgewickelt. In der Vergangenheit hatte der Iran immer wieder damit gedroht, den für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg durch Seeminen unpassierbar zu machen.

Am Samstagmittag verteilten in palästinensische Flaggen gehüllte Aktivisten Süßigkeiten in der Neuköllner Sonnenallee. Am Abend wurden an derselben Stelle Jubelfeiern abgehalten – die Berliner Polizei hatte alle Mühe, die nicht angemeldete Demonstration aufzulösen. Der Krieg in Israel hat Deutschland längst erreicht.