Israel: Knesset stimmt mit Mehrheit für umstrittene Justizreform

Begleitet von massiven Protesten und Ausschreitungen hat das israelische Parlament am Montag einen zentralen Teil der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Mit den Stimmen aller 64 Abgeordneten der konservativ-religiösen Regierungsmehrheit hinter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu passierte die Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsklausel die Knesset: Durch die Reform wird dem Obersten Gericht die Möglichkeit entzogen, Regierungsentscheidungen als „unangemessen“ einzustufen und so außer Kraft zu setzen. Die Abgeordneten der Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung, mehrere von ihnen riefen „Schande, Schande!“. Die Knesset umfasst 120 Abgeordnete.

Die Änderung ist der erste wichtige Bestandteil der Justizreform, die Gesetz wird. Vor der Abstimmung hatte die Knesset mehr als 24 Stunden lang über das Gesetzesvorhaben debattiert. Die nun verabschiedete Abschaffung der Angemessenheitsklausel ist einer der umstrittensten Bestandteile der Justizreform. Diese zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Kritiker fürchten infolge der Schwächung der Justiz um die Demokratie in Israel. Befürworter argumentieren hingegen mit einer Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Gewaltenteilung.

Justizminister Jariv Levin, treibende Kraft hinter dem Vorhaben, sagte am Ende der Debatte im Parlament, es gebe „keinen Grund, diese Änderung zu fürchten“. Kritiker warnen vor einer willkürlichen Besetzung hochrangiger Regierungsposten sowie vor einer Begünstigung von Korruption.



Konkret verdächtigen sie Regierungschef Netanjahu, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, seine Verurteilung abwenden zu wollen. Der 73-Jährige war bei der Sitzung in der Knesset dabei, nachdem er nach einer in der Nacht auf Sonntag ausgeführten Operation zum Einsetzen eines Herzschrittmachers das Krankenhaus verlassen hatte.

Israels Oppositionsführer Jair Lapid hat nach der Verabschiedung Konsequenzen angekündigt. Die Opposition werde am Dienstagmorgen beim Höchsten Gericht eine Petition gegen die „einseitige Aufhebung des demokratischen Charakters des Staates Israel“ einreichen, sagte er am Montag. Er appellierte auch an Reservisten der Armee, eine Entscheidung des Höchsten Gerichts über das Gesetz abzuwarten, ehe sie ihren Dienst verweigern.



Lapid sprach von einer „beispiellosen Schwächedemonstration“ des Regierungschefs. Benjamin Netanjahu sei „zur Marionette einer Reihe messianischer Extremisten geworden“. Die Gesetzesänderungen erfolgen unter anderem auf Druck von Netanjahus strengreligiösen Koalitionspartnern.

Der Staat Israel hat keine schriftliche Verfassung und fußt stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen. Daher kommt dem Höchsten Gericht eine besondere Bedeutung bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu.



Rund 10.000 Reservisten kündigten am Wochenende an, nicht mehr zum Dienst erscheinen zu wollen, sollte die Koalition ihre Pläne nicht stoppen. Nach Angaben der Armeeführung könnte dies die Einsatzbereitschaft des Militärs erheblich beeinträchtigen und die Sicherheit Israels gefährden.

Am Montagmorgen kam es rund um die Knesset in Jerusalem zu stundenlangen gewalttätigen Zusammenstößen, als Demonstranten zum Protest gegen die von der Regierung geplante drastische Reform des Justizwesens Zufahrtsstraßen zum Gebäude blockierten und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten, was Koalitionsmitglieder als „Belagerung“ des Parlaments bezeichneten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um Demonstranten von den Straßen zur Knesset zu vertreiben, wo Abgeordnete eintrafen, um vor der Schlussabstimmung zu beraten. Mindestens 15 Personen wurden laut der Times of Israel festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden die meisten von ihnen wegen Straßenblockaden und Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen, einer von ihnen hatte einen Beamten gebissen.

Der Präsident der USA Joe Biden hatte zuvor versucht, Netanjahu von der Abstimmung abzuhalten. Biden sagte zu Axios: „Es sieht so aus, als würde der aktuelle Vorschlag zur Justizreform zu mehr Uneinigkeit führen, nicht zu weniger.“ Angesichts der Vielfalt an Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist, sei es „für die israelische Führung nicht sinnvoll, dies zu überstürzen – der Schwerpunkt sollte darauf liegen, die Menschen zusammenzubringen und einen Konsens zu finden“, sagte der Präsident. (mit AFP und dpa)