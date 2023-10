Israel-Krieg in Gaza: Ausweitung auf Syrien, Jemen und Libanon

Israel hat in der Nacht zum Dienstag erneut Ziele im Libanon und in Syrien angegriffen. Die Vereinten Nationen (UN) warnten laut Bloomberg, dass die Situation in Syrien „am gefährlichsten“ sei, weil Israel seine Luftangriffe auf angebliche iranische Milizen in Syrien intensiviert habe. Russland, das den syrischen Luftraum kontrolliert, ist über die israelischen Flugbewegungen informiert.

Der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, Amir-Saeed Iravani, sagte laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA, dass „die illegitime Präsenz der US-Besatzungstruppen in Syrien wesentlich dazu beigetragen habe, ein günstiges Umfeld für die Unterstützung terroristischer Organisationen in Syrien und der Region zu schaffen“. Iravani sagte am Montag auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Nahen Osten, dass der Terrorismus nach zwölf Jahren Krieg in Syrien weiterhin eine Bedrohung für Syrien und die Region darstelle. Die Bekämpfung des Terrorismus müsse unter voller Achtung der territorialen Integrität Syriens erfolgen. Iravani warf den USA vor, „die Spannungen durch ihre offensichtliche Unterstützung der israelischen Besatzung auf Kosten des Lebens unschuldiger Palästinenser zu verschärfen“.

Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Najib sagte, es habe „schwere Verstöße an der Südgrenze des Landes gegeben“. Seine Regierung stehe mit UN-Friedenstruppen in Kontakt. Mikati sagte dem Sender Sky News Arabia: Die „Entscheidung über den Krieg liegt in Israels Händen“. Der Sprecher der israelischen Armee, Jonathan Conricus, sagte, sowohl die Hisbollah als auch die israelischen Truppen hätten Verluste erlitten. Der Libanon müsse verstehen, dass „er fast alles verlieren und absolut nichts gewinnen wird, wenn er zulässt, dass die Hisbollah ihn in einen Krieg hineinzieht.“



Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian traf sich laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA erneut mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Beide Seiten gaben an, sie wollten „über neue Initiativen diskutieren, um die Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen“.

Eine weitere Front könnte sich aus dem Jemen ergeben: Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach Angaben des Senders Al Jazeera, eine „große Anzahl“ ballistischer Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Israel hatte zuvor erklärt, es habe am Dienstagmorgen ein nicht identifiziertes „Luftziel“ über dem Roten Meer zerstört. Yahya Saree, ein Sprecher des Huthi-Militärs, sagte laut dem Sender, die Operation sei die dritte gegen Israel, und drohte mit weiteren Angriffen, „bis die israelische Aggression aufhört“. Zuvor hatte ein hochrangiger Huthi-Beamter der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass die vom Iran unterstützte jemenitische Gruppe Drohnen in Richtung Südisrael geschickt habe.

Die Huthis hatten bereits vor einigen Tagen behauptet, Raketen gegen die im Mittelmeer kreuzenden US-amerikanischen Kriegsschiffe abgefeuert zu haben. Die Amerikaner hatten bestätigt, Flugkörper abgefangen zu haben. Woher diese jedoch wirklich kamen, ist nicht unabhängig zu überprüfen. Auch andere US-Einrichtungen sollen unter Beschuss geraten sein: Zwei bewaffnete Drohnen zielten am frühen Dienstag auf den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Westen des Irak, berichtete Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es gab keine Verluste oder Schäden an dem Standort, an dem US-amerikanische und andere internationale Streitkräfte stationiert sind.

Israel setzte seine Offensive mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fort. Israelische Soldaten befänden sich in „verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens“, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Die Armee meldet „heftige Kämpfe“ mit der radikalislamischen Hamas. Die Uno drängte angesichts der sich verschärfenden humanitären Krise in dem Palästinensergebiet auf schnellere Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung.

Die Essedin-al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, berichteten ihrerseits laut AFP, israelische Truppen im Gebiet Al-Tawam im Norden des Palästinensergebiets in einen Hinterhalt gelockt sowie das Feuer auf vorrückende Militärfahrzeuge eröffnet zu haben. Zuvor hatte Armeesprecher Conricus erklärt, in den Gazastreifen seien schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer bewegt worden.

Der Palästinensische Rote Halbmond meldete israelischen Beschuss in der Nähe eines seiner Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, wo demnach rund 14.000 Zivilisten Schutz gesucht hatten. Israel wirft der Hamas vor, unter Krankenhäusern ihre „Kommandozentralen“ versteckt zu haben und Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen.



Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt Forderungen nach einer humanitären Waffenruhe weiterhin ab, wie er am Montag erneut bestätigte. Eine Waffenruhe sei jedoch für „Millionen Menschen zu einer Frage von Leben und Tod geworden“, sagte der Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini. (mit AFP)